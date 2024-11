Le 5 auto più veloci e potenti al mondo: l’assurdo universo delle hyper-car che nessuno conosce

Oggi vi forniremo la classifica con le 5 auto più veloci e potenti al mondo. Resterete stupiti dopo aver scoperto i modelli di vetture indicati.

Molti guidatori pensano che le auto sportive siano quasi sempre le più costose e soprattutto le più veloci. In realtà non è proprio così, in quanto l’universo delle hyper-car è ancora avvolto nel mistero per molti guidatori.

Le automobili che rientrano in questa categoria infatti, sono indicate come supercar con livelli di potenza estremamente elevati, a tiratura limitata con prezzi decisamente alti, ma viste le straordinarie caratteristiche che rilasciano, sono decisamente meritati.

Per questo oggi vogliamo svelarvi il nome delle 5 auto considerate più veloci e più potenti al mondo. Siamo sicuri che i modelli che vi stiamo per elencare vi lasceranno senza parole, anche perché molti sono elettrici. Are you ready?

5. Pininfarina B95 – 1.904 CV

Al quinto posto della classifica rilasciata da motor.elpais.com, tra le auto più veloci e potenti al mondo troviamo un gioiellino della meccanica, la Pininfarina B95, una versione esclusiva della casa madre, totalmente elettrica. Di questo modello ne sono stati prodotti soltanto 10 esemplari, in occasione del 95esimo anniversario di Pininfarina, al prezzo di 4,4 milioni di euro l’una.

Questo modello è infatti destinato al ristretto campo dei grandi collezionisti, i quali vedranno le prime consegne dal 2025. Questa cabriolet a barchetta, priva dunque di parabrezza, garantisce 1904 CV di potenza, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi e una velocità massima di oltre 300 km/h.

4. Pininfarina Battista – 1.926 CV

Al quarto posto troviamo la Pininfarina Battista, considerata come una delle prime hyper-car elettriche degne di nota, grazie alla quale molti modelli successivi hanno preso spunto. Questo modello presenta un motore per ruota, ottenendo così una trazione integrale, grazie al quale riesce a ottenere 1.926 CV di potenza e 2.340 Nm di coppia massima. Tutto questo gli permette di impiegare meno di 2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h, raggiungendo una velocità massima di 350 km/h.

Il prezzo da togliere il fiato della Pininfarina Battista è di 2,2 milioni di euro e per realizzare questi 150 esemplari in numero limitato ci sono volute esattamente 1250 ore di lavoro artigianale, presso il noto stabilimento italiano.

3. Lotus Evija – 2.000 CV

Gli appassionati del settore lo sanno bene, Lotus ha in mente di diventare un marchio 100% elettrico e per dimostrare questo, ha immesso sul mercato un fuoriclasse a 4 motori elettrici, ognuno di 500 CV, stiamo parlando della Lotus Evija. Questo gioiellino presenta quindi una potenza combinata di 2000 CV, con una coppia massima di 1700Nm, grazie alle quali questo modello presenta un’accelerata da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e una velocità massima di 320 km/h.

Questa hyer-car dalle prestazioni elevate, può essere acquistata alla cifra di 2 milioni di euro, per una produzione di 130 modelli.

2. Aspark Owl – 2.012 CV

L’Aspark Owl è nata nel 2019 e nonostante di anni ne siano passati, gli appassionati del settore parlano ancora di questa auto, in quanto è una delle fuoriclasse del mondo elettrico del noto marchio giapponese. Con i suoi 2012 CV non è l’auto più veloce del pianeta, ma si porta “a casa” comunque due record mondiali. È stata infatti eletta l’auto più veloce nell’accelerazione, passando infatti da 0 a 100 km/h in 1,69 secondi e anche come l’hyper-car che può raggiungere una velocità massima, arrivando a 438,7 km/h.

Di questo modello spettacolare ne sono stati costruiti soltanto 50 esemplari a 2,9 milioni di euro l’uno.

1. Koenigsegg Gemera – 2.332 CV

Ed eccoci giunti al primo posto della classifica, redatta da motor.elpais.com, inerenti alle 5 auto più veloci e più potenti del mondo. La medaglia d’oro la ottiene la Koenigsegg Gemera, con un motore V8, che gli fa raggiungere i 2332 CV di potenza con una coppia massima di 2750 Nm. Grazie a questi elementi combinati, questo modello ottiene un’ accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 1,9 secondi e una velocità massima di oltre 400 km/h.

Grazie a questi numeri, questo modello a motore termico ottiene quindi il primato di vettura più potente al mondo. Ne sono stati costruiti soltanto 300 modelli al costo di oltre 1,5 milioni di euro, l’uno.