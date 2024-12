Nuovi tutor autostrade, Navigard è a un altro livello: ora anche se sbagli corsia sei rovinato

Altro che autovelox e tutor, l’incubo dei automobilisti è ben altro: Navigard alza il livello dell’attenzione. Così sono guai.

Con il suo nuovo Codice della Strada, pronto a essere effettivo su strade e autostrade di tutta Italia, Matteo Salvini non ha dato soltanto una bella stretta colpendo chi guida con smarthpone (senza dispositivi vivavoce) in stato di ebbrezza e sotto uso di sostanze stupefacenti.

E nemmeno a chi fa uso e abuso di monopattini, ma ha messo nel mirino anche gli autovelox, in generale non più ammessi su strade con limiti molto bassi. Nel particolare, solo su strade extraurbane dove il limite di velocità è inferiore di non più di 20 km/h, rispetto al limite previsto per quella tipologia di strada. Non solo.

Un autovelox deve stare a tre chilometri da un altro sulle strade extraurbane principali, a un chilometro da un altro sulle extraurbane secondarie; a cinquecento metri, sempre uno da un altro, sulle strade urbane. Niente più trappole per automobilisti, dunque, o autovelox nascosti. Tutto alla luce del sole. Non solo.

Se si prendono due o più multe sullo stesso tratto di (auto)strada entro un’ora, in pratica se ne pagherà soltanto una, quella più grave aumentata di un terzo. Ma chi pensa che così sia tutto più facile, si sbaglia di grosso. All’orizzonte un “mostro” che incuterà più terrore di autovelox e tutor.

Intelligenza Artificiale e algoritmi: autostrade da incubo

Coloro che vanno a caccia sempre dell’inganno per aggirare una legge, dovranno inventarsi qualcos’altro. Già, la “collab” tra Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato sta portando un’evoluzione di un altro livello con il fine dichiarato di avere un maggior controllo sui flussi di traffico sulla rete autostradale, con l’ausilio di algoritmi e Intelligenza Artificiale.

Nasce da qui Navigard, la piattaforma sviluppata da Movyon, un’azienda di ingegneria digitale per la mobilità, leader nello sviluppo e nell’integrazione di soluzioni di Intelligent Transport Systems, centro di eccellenza per la ricerca e l’innovazione del Gruppo Autostrade per l’Italia, con oltre 300 professionisti attivi in Europa, Sudamerica e Africa.

Navigard vede tutto

La piattaforma che nel 2027 manderà in pensione i tutor tradizionali è dotata di un complesso sistema di algoritmi in grado di gestisce i dati provenienti dalle più avanzate tecnologie per la sicurezza stradale, sempre nel rispetto della normativa sulla privacy. Almeno così assicurano.

Con Navigard niente più veli o infrazioni evitate: sarà in grado di controllare i sorpassi dei mezzi pesanti, monitorando che si rispettino i limiti di massa consentiti, perfino controllando i veicoli contromano. Praticamente anche se sbagli corsia verrai “sgamato”. Potere dell’Intelligenza Artificiale.