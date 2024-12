È arrivata la fine delle cinture di sicurezza | Questi sono i dispositivi che le sostituiranno

Veramente le cinture di sicurezza non esisteranno più? Ecco quali sono i dispositivi che le sostituiranno, portando una rivoluzione anche in questo settore.

È la prima cosa che ogni automobilista e passeggero esegue (o almeno dovrebbe) appena entra in auto, cioè allacciarsi la cintura. Il Codice della Strada, impone sanzioni molto severe, per chiunque venga sorpreso in auto senza essere ancorato all’apposito sistema di sicurezza.

La cintura di sicurezza è fondamentale e in moltissimi casi, questo dispositivo ha salvato molte vite, tenendo ben ancorati al sedile i cittadini. Inoltre l’associazione cintura e airbag, il cui funzionamento è strettamente collegato, ha evitato che moltissime tragedie si avverassero.

Eppure, dopo decenni di questo dispositivo sempre presente in ogni auto finora uscita, in futuro potrebbe sparire per sempre. Ecco quali sarebbero i dispositivi che la sostituiranno.

Cosa dice il Codice della Strada in merito alla cintura di sicurezza

C’è molta confusione in merito al discorso della cintura di sicurezza e nonostante la norma presente nel Codice della Strada parli chiaro, non tutti sono ancora a conoscenza che tutti in auto hanno l’obbligo di indossarla, non solo chi siede nei posti davanti ma anche dietro, nei sedili dei passeggeri. Per non parlare ovviamente della normativa che regola le disposizioni dei seggiolini per i bambini.

L’importanza di inserire sempre la cintura di sicurezza quando entriamo in auto è un punto su cui fin da quando iniziamo le lezioni di teoria e pratica a scuola guida, viene indicato. Se durante l’esame si commette l’errore di partire senza averla inserita, la bocciatura arriverà immediatamente.

I dispositivi che sostituiranno la cintura di sicurezza

Da cosa verranno sostituite in futuro le cinture di sicurezza? Secondo quanto riportato da carandmotor.gr, questi dispositivi di sicurezza che sono state da sfondo durante la progettazione degli interni delle auto da decenni, potrebbero presto non essere più presenti, come siamo abituati a vederle oggi.

La nota azienda tedesca ZF, ha presentato un nuovo dispositivo molto più intelligente che dovrebbe regolare quindi l’intensità di trattenuta in modo graduale e anche personalizzato in base al tipo di passeggero presente, al peso, all’altezza e alla posizione. Questo sistema sarà ovviamente combinato a particolari sensori che rilevando la fisionomia del passeggero, “comunicherà” con il dispositivo di protezione, affinché la trattenuta dovrebbe rivelarsi più sicura, proteggendo maggiormente i passeggeri. Inoltre presenterà differenze per i bambini e per gli anziani, la cui fisionomia posturale è decisamente differente dai soggetti di età differenti. Ovviamente ancora non ci sono notizie in merito se e quando arriveranno nelle nuove auto.