Nuovi tergicristalli termici, da zero a 30 gradi in 4 minuti | Ecco come scongelo il parabrezza

Ecco come scongelare il parabrezza grazie ai nuovi tergicristalli termici che vi faranno passare da zero a 30 gradi in 4 minuti.

L’inverno ha sempre diviso la popolazione in quanto c’è chi lo ama e chi sogna ogni notte di poter crogiolare al sole in riva al mare. A ogni modo, a prescindere da cosa proviate voi per questa stagione, potete protestare quanto volete, ma lui arriverà imperterrito come tutti gli anni, anche se ultimamente è molto diverso dal passato.

Il dettaglio maggiormente odiato durante questi mesi è il freddo e il gelo che ci danno il benvenuto tutte le mattine quando usciamo di casa per andare al lavoro. È un abbraccio che in pochi vorrebbero ma che sveglia parecchie persone in pochi secondi.

Oltre a questo, la scocciatura maggiore è quella di dover togliere il ghiaccio dal parabrezza. Ma se vi dicessimo che grazie a questi nuovi tergicristalli termici, potreste passare da zero a 30 gradi in 4 minuti, cosa ne pensereste?

I rimedi fai da te per scongelare il parabrezza

Ognuno ha il suo metodo per scongelare il parabrezza durante le mattinate invernali. C’è chi esce sempre di casa mezz’ora prima e resta in macchina con il riscaldamento acceso, in attesa che il calore faccia il suo corso, c’è chi ha i minuti contati e procede con il solito grattino a raschiare quello strato spesso e duro che ci fa congelare le mani e chi cerca sui social metodi alternativi a tutto questo.

Togliendo la pratica di gettare acqua calda sul vetro che è altamente sconsigliata visto che rischiereste di farlo crepare in mille pezzi, c’è chi utilizza la tecnica dei sacchetti riempiti con acqua tiepida. Come mostrano sui social, basta passare l’involucro su e giù per il parabrezza per vedere il ghiaccio cadere in pochi minuti. Ma in quanti di voi la mattina hanno tempo di uscire di casa con i sacchetti pieni d’acqua? Ecco perché oggi vogliamo parlarvi di un’altra alternativa che sta facendo chiacchierare parecchio il popolo del web.

Un nuovo accessorio alternativo

Oggi vogliamo quindi presentarvi questi nuovi tergicristalli termici, che passano da zero a 30 gradi in 4 minuti, per scongelare il parabrezza in maniera più rapida. Questi innovativi tergicristalli li troverete montati sulla Lincoln Aviator, la quale dispone di questa nuova tecnologia chiamata VisioBlade.

All’interno delle lame è presente un sistema di riscaldamento integrato, che farà scongelare in pochi minuti il parabrezza, inoltre grazie al suo design piatto, le lame restano maggiormente premute contro il vetro, migliorando ogni sua azione, dalla pulizia, al raschiamento e così via. Probabilmente a breve potrebbero essere in dotazione anche su altre vetture.