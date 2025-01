Auto chiusa con le chiavi dentro: col trucco della scheda e del laccio la apri al volo | Più rapido di un ladro

Avete lasciato le chiavi dentro l’auto e questa si è chiusa in automatico? Tranquilli, con il trucco della scheda e del laccio la apri più rapido di un ladro.

Soprattutto con le nuove auto con chiusura automatica, capita spesso che l’auto si chiude quando le chiavi sono inserite al suo interno o comunque quando magari vi siete allontanati per un secondo lasciando tutto al suo interno.

Sono molteplici i motivi per cui dovreste togliervi questa abitudine, in primis perché un ladro che vi sta tenendo d’occhio, vi può portare via l’auto e tutti i suoi averi in pochi istanti e secondo, proprio per evitare i problemi della chiusura automatica.

Se anche a voi è successo che l’auto si è chiusa con le chiavi dentro, non disperate. Vi basterà utilizzare il trucco della scheda e del laccio, vedrete come aprirete tutto al volo, più veloci ancora di Lupin III.

I pericoli di lasciare gli oggetti in auto

Molti pensano che lasciare la borsa, il portafogli o addirittura la chiave nel quadro per pochi secondi, non porti a nessuna conseguenza. Non c’è teoria più errata di questa, in quanto, molti delinquenti si appostano in diversi luoghi simbolo, come per esempio davanti la scuola, la posta, la banca e così via, proprio per tenere d’occhio i passeggeri che puntualmente commettono questa imprudenza. In pochi secondi, durante la vostra distrazione, vi porteranno via tutto, dall’auto, alla borsa, per non parlare delle chiavi di casa.

Ultimamente, molti ladri, cercano proprio di prendere le chiavi di casa, per entrare indisturbati nell’abitazione, il cui indirizzo è riposto sui documenti presenti all’interno del veicolo. Per questo motivo, non ci stancheremo mai di dirvelo, non lasciate nulla in auto e soprattutto chiudete sempre il veicolo, non importa se siete davanti casa e state scaricando la spesa. In questi secondi può succedere di tutto.

Il trucco della scheda e del laccio

Se anche voi avete trovato l’auto chiusa con le chiavi dentro, per via della chiusura automatica, o semplicemente dovete cercare di aprire velocemente lo sportello, per via di qualche sciagurato che ha lasciato al suo interno il cagnetto o nei casi peggiori anche il figlio, vogliamo svelarvi il trucco della scheda e del laccio che sta spopolando sui social. In questo modo non dovrete rompere il vetro e sarete più rapidi di un ladro.

A questo proposito, questo trucco, è stato rilasciato dal tiktoker Juliwheels per aiutare i cittadini e non i ladri a compiere più velocemente un furto. A ogni modo, prendete una tessera, lui usa quella dei mezzi pubblici e inseritela tra la lamiera e la gomma. Adesso prendete un laccio di scarpe e fatelo passare dietro la fessura che la tessera vi ha aperto, spingetela fino all’altezza della sicura, aiutandovi con una chiave procedete a fare un nodo, agganciate la serratura, tirate e vedrete il pomello risalire. Questo metodo ovviamente funziona solo con le auto più vintage, la chiusura di quelle recenti è totalmente differente.