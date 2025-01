Volkswagen, prima del dieselgate questo suo motore è stato il migliore e il più venduto della storia | Lo montava anche la tua macchina

Il 1.9 TDI del Gruppo Volkswagen è stato un motore rivoluzionario che ha segnato un’epoca. Un vero capolavoro di ingegneria

Il 1.9 TDI di Volkswagen è stato un esempio di come un motore diesel potesse coniugare prestazioni brillanti, consumi ridotti e un’affidabilità quasi leggendaria. I componenti del 1.9 TDI sono stati progettati per durare nel tempo, e numerosi esemplari hanno superato senza problemi i 300.000 chilometri. Grazie all’efficienza del motore e all’aerodinamica delle vetture che lo montavano, i consumi erano davvero ridotti, soprattutto in extraurbano. Per quanto concerne la guidabilità, il 1.9 TDI offriva una spinta corposa già dai bassi giri, rendendo la guida piacevole e rilassata. Ma l’innovazione più interessante è senza dubbio l’iniezione diretta common rail, introdotta da Volkswagen, che ha permesso di dosare con estrema precisione il carburante, migliorando sia le prestazioni che i consumi.

Un successo commerciale senza precedenti

Il 1.9 TDI è stato montato su una vasta gamma di modelli del Gruppo Volkswagen, tra cui Golf, Passat, Audi A3 e Skoda Octavia, riscuotendo un successo commerciale senza precedenti. La sua diffusione è stata favorita anche da una campagna marketing molto efficace, che ha sottolineato i vantaggi del diesel rispetto alla benzina in termini di consumi e costi di gestione. È probabile che tu abbia scelto il 1.9 TDI per le stesse ragioni che hanno spinto milioni di altri automobilisti. In effetti, la reputazione del 1.9 TDI in termini di affidabilità era tale da rassicurare anche gli automobilisti meno esperti. Inoltre, il diesel, grazie ai consumi ridotti, permetteva di risparmiare sul carburante, soprattutto per chi percorreva molti chilometri. Nonostante la cilindrata contenuta, il 1.9 TDI offriva prestazioni più che sufficienti per un utilizzo quotidiano e anche per qualche sfizio nel weekend.

Il Dieselgate e le sue conseguenze

La storia del motore 1.9 TDI è un esempio di come l’ingegneria possa creare prodotti di successo, ma anche di come un singolo scandalo possa mettere in discussione anni di lavoro e di investimenti. Il Dieselgate del 2015 ha portato a una perdita di fiducia nei confronti dei motori diesel e a un progressivo abbandono di questa tecnologia a favore dei motori elettrici e ibridi. Il Dieselgate ha gettato un’ombra sul successo anche del 1.9 TDI, ma è importante sottolineare che le manipolazioni software riguardavano principalmente le emissioni inquinanti e non inficiavano le qualità intrinseche del motore. Alla luce di tutto questo, nonostante il Dieselgate, il 1.9 TDI rimane un punto di riferimento nel panorama dei motori diesel e continuerà a essere ricordato come uno dei migliori motori della storia.