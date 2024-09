Nuovi obblighi per i motociclisti: in autostrada a 80 km/h, per tutti gli altri veicoli i limiti rimangono invariati | È la legge anti centauro

Il nuovo obbligo per i motociclisti che li obbliga a circolare a 80 km/h in autostrada poco piace ai centauri i quali la vedono come una legge che va contro solo la loro categoria, visto che gli altri autoveicoli viaggiano alla velocità consona.

Una volta presa la patente a prescindere dal tipo di mezzo guidato, la vita per i vari guidatori non è per nulla facile, soprattutto se questi sono diligenti alle regole imposte dal Codice della Strada. Molti incidenti che si verificano sono infatti colpa di chi ha completamente dimenticato le nozioni apprese durante le lezioni a scuola guida.

Per questo motivo le sanzioni imposte sono sempre più rigide, proprio per impedire che questi episodi si verifichino con frequenza. Sono molte le lamentele riferite da chi guida un mezzo su strada, che sia l’utilizzo dello smartphone alla guida, l’immissione nelle varie corsie senza freccia, l’eccesso di velocità e così via.

Questa nuova lamentela invece è sicuramente diversa da quelle inerenti al rispetto delle regole ed è portata avanti dai motociclisti, i quali si sentono “presi di mira” dal sistema. Soltanto per loro infatti il limite di velocità in autostrada sarà di 80 km/h. Ma cosa starà succedendo?

Nuova norma per i motociclisti in autostrada

Prima di parlare del nuovo limite degli 80 km/h in autostrada per i motociclisti, volevamo trattare un argomento molto spinoso che gli appassionati delle “due ruote” stanno seguendo con molta apprensione. Infatti il nuovo Codice della Strada dovrebbe introdurre una modifica al limite di cilindrata da molto tempo contestata. Secondo il nuovo decreto, qualora non venisse modificato e comunque ancora in fase di ufficialità al Senato, anche gli scooter e le moto 125 potranno viaggiare in autostrada.

Attenzione però perché non c’è un via libera generale, in quanto comunque ci saranno dei limiti per queste categorie. I motociclisti dovranno essere obbligatoriamente maggiorenni e inoltre dovranno poter dimostrare di avere da almeno due anni le patenti A1 o A2 o avere già conseguito la patente A o B. Attualmente le moto e gli scooter 125 che vengono pizzicati in autostrada si vedono decurtati due punti dalla patente e il pagamento di una multa che può andare dai 42 euro ai 173 euro, chissà quali saranno le nuove sanzioni con l’approvazione del nuovo Codice della Strada?

Il limite di velocità in Germania

Tornando a noi, ogni Stato ha le sue regole per i limiti di velocità imposti ai motociclisti che cambiano in base al tipo di strada e al tipo di veicolo e fin qui direte voi, nulla di nuovo. Il problema delle strade disastrate non ce l’abbiamo soltanto qui in Italia ma è un problema comune anche di altre nazioni. Ognuno cerca di risolvere il problema come meglio crede anche se in Germania i centauri sono su tutte le furie.

In pratica soltanto la loro categoria per poter viaggiare in autostrada dovrà rispettare il limite massimo degli 80 km/h, per: “evitare cadute e lesioni personali dovute a danni che il conducente potrebbe aver riconosciuto troppo tardi” e quindi “garantire una guida sicura”, come riportano da Motorrad. Quello che lamentano i motociclisti è il fatto di essere segregati alla corsia di destra dietro ai camion e inoltre sostengono che sarebbe stato meglio riparare le strade piuttosto che punire loro. Voi cosa ne pensate? Secondo voi questa norma potrebbe arrivare anche da noi?