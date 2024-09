Flavio Briatore: “sono stato il manager di Fernando Alonso per 22 anni, ora non lo riconosco più, è difficile capirlo”

Flavio Briatore è rimasto stupito dopo aver visto Fernando Alonso, per il quale è stato manager per 22 anni, adesso non lo riconosce più. Cosa sarà successo per fargli rilasciare questa dichiarazione?

Sono due nomi che non hanno bisogno di presentazioni quelli di Flavio Briatore e Fernando Alonso, in quanto sono entrambi due grandi personaggi. Ognuno nel proprio settore è un’eccellenza, un fuoriclasse, motivo per cui i follower li seguono ovunque.

Flavio rispecchia perfettamente la definizione di “multitasking” in quanto è un imprenditore, un dirigente d’azienda, un dirigente sportivo, un personaggio televisivo e un socialite italiano. Guardandolo chissà come mai la somiglianza con Paperon de’ Paperoni salta subito all’occhio, soprattutto per il conto in banca comune.

Fernando è un pilota professionista spagnolo della Formula 1, il cui talento è innegabile visto anche il suo curriculum. È stato campione di Formula 1 due volte, detenendo ancora il record di “Campionato mondiale di Formula 1 più giovane”. Cerchiamo di capire dunque perché due personaggi del genere sono insieme nella stessa frase, anche perché a legarli è una passione comune.

Le parole di Flavio Briatore

Aprendo un attimo una parentesi dal contesto, fa sorridere quanto Flavio Briatore potrebbe realmente avere appena dato due numeri da giocare al Lotto a chiunque volesse provarci. “22” sono gli anni che l’hanno legato a Fernando Alonso in veste di manager di cui vi parleremo a breve e “17”, il giorno in cui il magnate aprirà un nuovo locale della sua nota catena, Crazy Pizza a Napoli, sfidando la scaramanzia che ne consegue.

Da quello che si evince, per il grande giorno di apertura, 17 settembre, i 60 posti disponibili sarebbero già tutti quanti prenotati, rendendo la serata già sold-out. Chissà se anche il pilota dell’Aston Martin vorrà sfidare la sorte, con quel numero un po’ temuto, in vista delle prossime gare sul circuito?

Flavio stupito da Fernando Alonso

Tornando a noi, Flavio Briatore si è definito felicemente stupito dalla grandezza del pilota dell’Aston Martin, Fernando Alonso. È raro vedere un pilota come lui che mantiene la stessa passione e tenacia dopo tutti questi anni e chi meglio del direttore esecutivo di Alpine può saperlo? Come ha infatti rivelato Briatore: “Sono stato il manager di Alonso per 22 anni. Abbiamo “scritto” 22 anni di matrimonio. Ma ancora una volta, è difficile capire Fernando. È ancora motivato come un giovane pilota…”.

A stupirlo la sua costanza e la sua impeccabilità nella vita di tutti i giorni: “Vive a Monaco e va in bicicletta tutti i giorni, fa 60-70-80 chilometri tutti i giorni! Va in palestra tutti i giorni. Ogni volta che andiamo a cena, lui è molto, molto attento. Non “ruba” mai con il cibo. È incredibile”. Che dire, bravo Fernando!