Il ranking dei migliori pneumatici cinesi low cost | Sicurezza e durata assicurate senza diventare povero

I pneumatici cinesi ti permettono di avere tenuta di strada e sicurezza a un costo veramente ridotto. Ecco il ranking dei migliori.

Tra le componenti automobilistiche, sicuramente i pneumatici ricoprono un’importanza veramente impareggiabile. Proprio loro sono indispensabili affinché la nostra vettura riesca a mantenere perfettamente la strada. Numerose le tipologie di pneumatico tra cui è possibile scegliere, ma in genere si dividono in estive, invernali e quattro stagioni.

Considerando la convenienza di quest’ultime in genere la maggior parte degli automobilisti fa ricadere la scelta proprio sulle quattro stagioni. Ma la sola indicazione del periodo dell’anno in cui i pneumatici possono essere utilizzati non è sufficiente affinché si possa dire di guidare un’automobile sicura e performante.

La qualità dei nostri pneumatici influisce sulla tenuta di strada, sul Grip e sulla capacità di risposta che l’automobile ha nei momenti in cui vi sono condizioni meteo avverse. Proprio per questo motivo è importante scegliere nella maniera corretta, evitare errori che potrebbero essere veramente fatali.

Come qualsiasi altro prodotto, anche i pneumatici negli ultimi anni hanno subito un aumento dei prezzi. La concorrenza i grandi marchi arriva ancora una volta dalla Cina e possiamo confermare che attualmente i pneumatici cinesi sono tra i migliori a livello qualitativo. Quello che è importante è sapere quale scegliere.

Il pneumatici cinesi alla riscossa

Non ce ne vogliono le grandi marche, loro restano comunque nell’Olimpo di quelli che sono i pneumatici migliori in assoluto. Ma negli ultimi anni i pneumatici cinesi sono stati in grado di guadagnare l’apprezzamento da parte degli automobilisti, che in un primo momento li vedevano con molta diffidenza, considerandoli quasi una seconda scelta. I produttori asiatici hanno modificato il loro metodo di produzione andando a migliorare la qualità del prodotto.

Ovviamente come per qualsiasi altro marchio di pneumatici, anche quelli cinesi hanno dei migliori e dei peggiori. Proprio per questo è importante conoscere i marchi a cui è possibile affidarsi senza temere nulla per la propria sicurezza.

La classifica dei migliori pneumatici cinesi

Il primo in classifica è sicuramente Zhongce Rubber In grado di abbinare qualità e parità di scelta. Lo scorso anno le vendite si sono fermate a 4,5 miliardi di dollari con la possibilità di acquistarli ben 120 paesi differenti. I pneumatici di questa azienda vengono venduti sotto il marchio di Westlake, Chaoyang, Goodride e Trazano. Il suo punto di forza sono le prestazioni e la durata. Altra azienda molto apprezzata è la Giti Dire in grado di abbinare innovazione e partnership con grandi marchi come General Motors. I suoi pneumatici sono in grado di resistere a qualsiasi tipologia di meteo.

Al terzo posto troviamo la Sailun Jinyu, azienda che si sta espandendo velocemente con i suoi 140 brevetti tecnologici. Shandong Linglong e l’azienda posta al quarto posto di questa classifica per via della sua capacità di crescita.