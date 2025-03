“Alt Polizia! L’adesivo deve essere sul vetro”, e sono 340€ di multa: adesso questo documento deve essere sempre visibile

Esporre il contrassegno “P” è una norma importante per la sicurezza stradale. L’obbligo, per i neopatentati, è di adeguarsi prima che sia troppo tardi

Il contrassegno “P” per i neopatentati è un segnale distintivo che indica che il conducente del veicolo ha conseguito di recente la patente di guida. Questo segnale ha lo scopo di avvisare gli altri utenti della strada che il conducente potrebbe avere meno esperienza e quindi adottare una guida più prudente.

L’articolo 122 del Codice della Strada prevede che i neopatentati debbano esporre sulla vettura il contrassegno “P” durante il primo anno di patente.

Il contrassegno deve essere rifrangente per essere visibile anche di notte, di dimensioni specifiche: 12×15 cm e omologato la lettera P deve essere di colore nero, mentre lo sfondo bianco.

Il suddetto articolo stabilisce che i conducenti con patente di guida di categoria B conseguita da meno di un anno sono tenuti ad esporre il contrassegno, sia nella parte anteriore che posteriore del veicolo.

Il ruolo della Polizia Stradale

La Polizia Stradale svolge un ruolo essenziale nel garantire il rispetto delle norme relative alla “P” e, più in generale, nel promuovere la sicurezza stradale. Le sue attività includono controllo e sanzioni. Gli agenti della Polizia Stradale effettuano controlli regolari per verificare che i neopatentati espongano correttamente la “P” e sanzionano coloro che non rispettano questa norma.

La Polizia Stradale è impegnata in campagne di educazione e sensibilizzazione rivolte ai neopatentati e agli altri utenti della strada, al fine di promuovere comportamenti di guida sicuri e responsabili. Attraverso la sua presenza costante sulle strade e le sue attività di controllo, la Polizia Stradale contribuisce a prevenire gli incidenti stradali, proteggendo la vita e l’integrità fisica delle persone.

Sanzioni per mancata esposizione

La mancata esposizione del contrassegno “P” comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 87 a 344 euro. Inoltre, è prevista la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida. Oltre all’obbligo del contrassegno “P”, i neopatentati sono soggetti a specifiche limitazioni di velocità: 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane principali.

Inoltre per il primo anno dal conseguimento della patente, è previsto un limite di potenza specifica pari a 55 kW/tonnellata e un limite di potenza massima pari a 70 kW. Nel caso dei neopatentati, per i primi 3 anni dal conseguimento della patente, le sanzioni che prevedono la decurtazione dei punti sono raddoppiate. Infine per i principianti, il limite di tasso alcolemico è pari a zero.