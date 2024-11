Autostrada, anziani a rischio sanzione | Arriva il conto ed è una stangata da infarto: devi rivendere l’auto per rientrarci

Gli anziani sono a forte rischio sanzione in autostrada, il conto che gli potrebbe arrivare è veramente salato e non tutti potranno pagarlo, senza doversi rivendere l’auto.

Nel Codice della Strada vengono riportate tutte le indicazioni necessarie affinché la guida di ogni singolo autista, a prescindere dal mezzo di trasporto scelto, sia sicura per lui e per gli altri. Purtroppo, per tutta una serie di motivi, non sempre queste normative vengono apprese al 100%.

Essendo che comunque c’è una legge di mezzo, è normale che in caso di inadempienza, il cittadino venga punito con una sanzione, più o meno aspra. Anche perché “la legge non ammette ignoranza” lo sappiamo benissimo.

In certi contesti, anche solo una svista, può costare la vita a molte persone. Per questo motivo, il fatto che questa sanzione sia così “salata”, non stupisce più di tanto. A rischio gli anziani in autostrada, ma come mai sta succedendo tutto questo?

Un errore che purtroppo capita spesso

Sono diverse le sviste che purtroppo si commettono quando si guida, specialmente quando si è distratti dallo smartphone o semplicemente si è sovrappensiero. In realtà quando si guida, bisognerebbe essere sempre attenti, proprio perché c’è di mezzo la vita degli altri.

Tra gli errori che si commettono di più, purtroppo il guidare contromano è ancora un aspetto che detiene il record di sanzioni. Il discorso è diverso se questa distrazione si commette su strada o in autostrada. Nel primo caso, la multa va da un minimo di 163 euro a un massimo di 652 euro, con la decurtazione di 4 punti dalla patente. Qualora l’automobilista fosse pizzicato a commettere questa infrazione in una strada molto pericolosa come una curva per esempio, la multa salirebbe da 321 fino a 1.283 euro, con la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. In caso di recidività, la sospensione aumenterà dai 2 ai 6 mesi con la decurtazione di 10 punti dalla patente.

La sanzione che preoccupa gli anziani in autostrada

La sanzione in questione potrebbe preoccupare maggiormente gli anziani in autostrada, in quanto alcuni fatti di cronaca hanno visto commettere questo errore maggiormente loro, ma in realtà non è così, in quanto ogni guidatore potrebbe commettere questa inadempienza, quindi la multa dovrebbe far paura a tutti.

In questo caso specifico si tratta di guidare in autostrada in contromano. Come dicevamo, le sanzioni in questo caso saranno ancora più rigide, rispetto a quello che vi riportavamo nel paragrafo precedente, soprattutto per la gravità maggiore che si potrebbe verificare, per la velocità più elevata. In questo caso dunque, la multa salirebbe dai 2.046 a 8.186 euro, con la revoca della patente, il fermo amministrativo del mezzo per 3 mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente.