Tassa sulla bici, se vuoi usarla così paghi 1.300€: la nuova stangata dopo l’assicurazione sui monopattini

Sicurezza stradale: Dimenticate le pedalate spensierate e i sorpassi azzardati. Il nuovo codice della strada non perdona

L’aria è frizzante, il sole accarezza il viso e la città si svela in tutta la sua bellezza. Un quadro idilliaco, se non fosse per un dettaglio non trascurabile: ogni pedalata potrebbe costare cara, anzi carissima.

L’aumento esponenziale della mobilità ciclistica nelle nostre città ha portato con sé una serie di problematiche legate al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Dopo l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria per i monopattini e biciclette, un’altra stangata si abbatte sui mezzi di trasporto a due ruote. Le multe per i ciclisti che guidano contromano, ad esempio, possono arrivare fino a 1.300 euro.

Questa sanzione, prevista dal Codice della Strada, mira a garantire una maggiore sicurezza sulle strade, soprattutto nelle aree urbane dove la convivenza tra diversi mezzi di trasporto richiede regole chiare e rispetto reciproco.

Tolleranza zero: multe salate per i ciclisti trasgressori

L’aumento della mobilità green nelle città, se da un lato rappresenta un segnale positivo per l’ambiente e la salute, dall’altro richiede una maggiore responsabilizzazione soprattutto da parte dei ciclisti. C’è poi da considerare che accanto alle biciclette, sono comparsi i monopattini elettrici e monowheel, simboli di una modernità che fatica a trovare un equilibrio con le regole della strada.

La convivenza tra questi nuovi mezzi e gli altri utenti della strada è spesso fonte di tensioni e incidenti. Il rispetto delle regole della strada è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti. L’inasprimento delle sanzioni per i ciclisti che guidano contromano si inserisce in un contesto più ampio di attenzione alla sicurezza stradale.

Cosa dice il Codice della Strada

L’articolo 143 del Codice della Strada stabilisce che la circolazione contromano è vietata per tutti i veicoli, comprese le biciclette. La sanzione amministrativa prevista per chi viola questa norma va da un minimo di 167 euro a un massimo di 666 euro. Tuttavia, in determinate circostanze, come la guida contromano in prossimità di incroci, curve o in situazioni di particolare pericolo, la multa può raddoppiare, arrivando fino a 1.300 euro.

Tra le altre infrazioni più comuni, troviamo la circolazione sul marciapiede che è vietata dal Codice della Strada a meno che non sia espressamente consentito, la mancata osservanza della segnaletica stradale, la mancanza di dispositivi di illuminazione e mancanza di segnalazione delle manovre. Le sanzioni per queste infrazioni variano a seconda della gravità, ma possono arrivare anche a diverse centinaia di euro.