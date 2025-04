Novità multe, ti mettono l’autovelox dopo il semaforo: 347€ per 3 km/h in più | Il trucchetto del Comune per spillarti soldi

Novità sulle multe, adesso anche solo per 3 km/h in più ti multano con ben 347 euro, l’autovelox è posto proprio dopo il semaforo.

In questi ultimi mesi sono in netto aumento gli automobilisti che stanno continuando a dare segnalazioni in merito a quello che sarebbe un fenomeno effettivamente molto preoccupanti. Il semplice superare il limite di velocità di soli 3 km/h costerebbe molto più caro di quello che si possa pensare.

L’autovelox adesso viene posto subito dopo il semaforo, una zona in cui l’automobilista è portato ad accelerare per riprendere la strada, ma ecco che scatta la trappola e si finisce per essere sanzionati.

Il tutto sarebbe volto a rendere le strade molto più sicure, una sorta di trappola che alcuni Comuni userebbero per riuscire a sanzionare chiunque metta in pratica dei comportamenti che non siano quelli migliori da tenere in strada.

Lo chiamano nuovo decreto Autovelox, ma sarebbe destinato a creare non pochi grattacapi agli automobilisti. Eppure, fino a non molti mesi fa si parlava di una limitazione degli autovelox, invece non solo sono tornati in auge, ma sembrano essere veramente di gran voga.

Autovelox sì, ma usati con logica

Lo chiedeva lo stesso Matteo Salvini di recente, gli autovelox ampiamente utilizzati dovevano tornare ad essere un modo per controllare le strade con attenzione, evitando un utilizzo smoderato solo ed esclusivamente per fare cassa. Da qui nasce il decreto che stabilisce come essi debbano essere installati solo se sono presenti specifici requisiti. La strada deve essere ad alto scorrimento, il limite non inferiore a 50 km/h e l’apparecchio deve essere appositamente autorizzato dal Prefetto. Un modo per rendere alcuni tratti di strada moto più sicuri, controllando la velocità delle automobili.

Ma ci sono alcuni comuni che hanno iniziato a collocare gli autovelox mobili o semi-fissi in punti poco chiari, che mettono in trappola gli automobilisti. Sono sufficienti solo 3 km/h in più per dover pagare importi veramente molto importanti.

Il trucco? Limiti bassi e tolleranze minime: così ti multano

Il vero punto critico di questo è che gran parte degli autovelox urbani sono installati su strade dove il limite di velocità viene posto a 30 km/h; la legge prevede una tolleranza del 5% e in questo caso al massimo, si può arrivare a 31,5 km/h, prima di far scattare la multa. Se si accelera troppo si finisce per dover pagare una sanzione di più di 300 euro con decurtazione dei punti dalla patente oltre all’obbligo di notifica entro pochi giorni.

In questo modo l’autovelox finisce per essere il vero bancomat dei comuni, senza essere deterrente. Negli ultimi mesi le zone 30 sono aumentate in maniera veramente determinate, quindi è importante fare attenzione a tutto questo per evitare provvedimenti molto importanti.