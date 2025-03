52.000€ di multa, se ti fermano così al posto di blocco devi venderti pure la casa: la stanchezza non è più accettabile

I controlli ai posti di blocco possono anche trasformarsi in un calvario: cosa fare per evitare una multa da svenimento.

È una di quelle esperienze che, se sei in possesso di una patente di guida e ti metti al volante molto spesso, se non tutti i giorni, per motivi di lavoro e non solo, prima o poi ti capiterà.

Stiamo parlando dell’alt ad un posto di blocco. Le volanti della polizia devono effettuare un certo numero di controlli a campione nel corso dell’anno. L’obiettivo è verificare che tutto sia regolare, a livello di documentazione e non solo.

Lo stop può capitare in qualsiasi momento. Magari quando siamo di fretta o quando non siamo in perfetta forma, anche per semplici strascichi di un’influenza. Se però vediamo quella paletta in lontananza è vivamente consigliato tenere i nervi saldi.

Il rispetto delle leggi è un caposaldo della civiltà, ma quando ci si trova davanti un pubblico ufficiale è ancora più importante essere onesti e trasparenti. In caso contrario le conseguenze rischiano di essere molto pesanti.

Irregolarità al posto di blocco? Stangata alle porte: preparatevi a una multa da paura

Farsi trovare in flagrante con patente scaduta o contraffatta e con libretto di circolazione non valido comporterebbe guai ben maggiori alla multa prevista, superiore ai 5.400 euro. Eppure, c’è chi è arrivato a pagare una sanzione superiore ai 50.000 euro in un sol colpo. Trasformare quello che sarebbe dovuto essere un controllo di routine in un salasso in grado di mandare in bolletta è possibile se si prova a truffare un pubblico ufficiale.

Proprio questo è quanto è accaduto a un malcapitato, ma sarebbe meglio dire sciagurato, camionista che si è visto infliggere una multa di 52.000 euro a causa di una serie di violazioni rilevate proprio ad un posto di blocco da una pattuglia di carabinieri.

Posto di blocco, per evitare guai deve essere tutto in ordine: le multe si sommano!

Il lavoro del camionista è come noto stressante e usurante. Ci sono tempi di consegna da rispettare che possono spingere a commettere leggerezze. Come ignorare i tempi di riposo previsti dalla legge, violazione gravissima che mette in pericolo la propria salute e quella degli altri automobilisti. Proprio questa è stata la prima irregolarità rilevata dai Carabinieri.

L’uomo, inoltre, aveva alterato il sistema di trattamento dei gas di scarico e anche il tachigrafo, strumento fondamentale per i mezzi pesanti che devono percorrere tratte molto lunghe. Una serie di infrazioni imperdonabili, soprattutto perché potenzialmente pericolose per la sicurezza stradale. Da qui la somma delle sanzioni previste per le singole irregolarità commesse hanno portato alla multa-shock. Un alt a un posto di blocco può essere una formalità, ma solo se si ha la coscienza a posto.