“Alt, Polizia, lei ha passeggeri”, ora è vietato e la multa è di 400€: nemmeno se è un parente più salire

Circolare non da soli è diventato sempre più difficile: sembra di essere tornati indietro di 5 anni, limitazioni anche per i congiunti.

Sono trascorsi cinque anni da quando l’Italia e il mondo precipitarono nell’incubo della pandemia di Coronavirus. Uno dei momenti più difficili per l’umanità dal dopoguerra in poi appare oggi come un lontano ricordo, ma tale non è.

La data chiave in Italia fu quella del 9 marzo, quando il Governo Conte ufficializzò il lockdown. Da un giorno all’altro ci ritrovammo privati della nostra libertà e la parola “autocertificazione” divenne una delle più pronunciate per due mesi.

Uscite contingentate alle ragioni di prima necessità e quando si metteva il naso fuori di casa quelle strade deserte che mettevano i brividi. Anche per le nostre auto quei 60 giorni furono molto particolari.

Chilometraggio ridotto all’osso, così come il numero dei passeggeri. Solo i conviventi potevano salire a bordo dei nostri automezzi, in caso contrario la multa poteva essere salatissima. Poco meno di 2000 giorni più tardi la situazione per automobilisti e motociclisti è cambiata solo in parte.

Passeggeri vietati? La Stradale è diventata inflessibile: cosa dice la legge

È indubbio che il dramma della pandemia abbia cambiato in maniera profonda e in qualche caso anche definitiva le nostre abitudini. Ci si lava le mani più spesso e qualcuno non ha più abbandonato le mascherine d’ordinanza in luoghi affollati. Anche i controlli della Stradale hanno mantenuto una certa severità, complice l’introduzione del nuovo Codice della strada.

Viaggiare non da soli sta infatti ormai diventando sempre più difficile e rischioso. Un controsenso se si pensa alla lotta senza quartiere contro l’inquinamento atmosferico, che dovrebbe incoraggiare la presenza di più persone sullo stesso mezzo. Ma tant’è, le nuove leggi sono severissime.

Quando il trasporto di animali e/o persone è vietato: sanzioni severissime

Il Codice in vigore dallo scorso 14 dicembre contiene novità importanti per i monopattini elettrici, sottoposti all’obbligo di casco, targa e assicurazione. Il loro utilizzo è consentito solo su strade urbane con un limite di velocità fino a 25 km/h ed è vietato percorrere piste ciclabili e aree pedonali. Tolleranza zero è prevista anche per l’eventuale presenza di passeggeri: trasportare altre persone o animali è vietato e punito con severità e inflessibilità.

La multa qualora la Polizia vi colga in flagrante intenti a guidare il monopattino con altre persone, oggetti o animali a bordo è compresa tra i 50 e i 200 euro. Non si tratta della sanzione più severa, se è vero che un monopattino avente caratteristiche tecniche diverse da quelle prescritte è soggetto a una multa fino ai 400 euro, ma non è proprio il caso di rischiare. Guidare questo tipo di mezzo non richiede patente, ma un profondo senso di responsabilità, per la propria sicurezza e quella di tutti coloro che circolano sulle strade.