Norris: “Verstappen aveva già sorpassato Hamilton”

Il primo GP della stagione, il GP del Bahrain, ha fatto molto discutere per la questione track limits. Track limits che hanno privato all’arrembante Max Verstappen il sorpasso sulla Mercedes di Lewis Hamilton a pochi giri dalla fine. Anche Lando Norris ha espresso la propria opinione in merito, dicendosi contrario alla decisione della FIA di far restituire la posizione.

L’olandese è stato costretto a sopperire a una strategia poco brillante da parte di Red Bull, dovendo recuperare sull’inglese a fine gara. Il momento cruciale arriva al cinquantatreesimo giro. Verstappen riesce a sorpassare Hamilton. O no. Così sembra. Lo fa uscendo dai limiti di pista in curva quattro. Quasi immediato è il monito della direzione gara alla Red Bull.

With four laps to go, Max takes almost certain victory from Lewis

And then hands it back to him moments later #BahrainGP 🇧🇭 #F1 @LewisHamilton @Max33Verstappen pic.twitter.com/PJoXhaCjHd

— Formula 1 (@F1) March 28, 2021