Norris preoccupato per Las Vegas: “sarà una sfida difficile”

Lando Norris avverte della difficoltà che potrebbero presentarsi al GP di Las Vegas

Lando Norris ha parlato delle difficoltà che si potrebbero presentare durante il GP di Las Vegas. Il pilota britannico ha avvertito che il GP statunitense potrebbe riservare delle sfide piuttosto difficili per i piloti Formula 1, nell’eventualità che la pioggia possa influire sulla gara.

Nonostante non sia prevista pioggia in nessuna delle sessioni previste, il rischio di maltempo è intorno al 40% in alcuni momenti della giornata. Le basse temperature e l’assenza di luce solare che possa asciugare il circuito, potrebbero causare condizioni pericolose per i piloti che scenderanno in pista.

Le dichiarazioni di Lando Norris

Lando Norris, intervistato dai media, ha rivelato in che modo le condizioni meteorologiche potrebbero influire sul Gran Premio di Las Vegas. “Fa freddo, e questo è un dato importante. Come negli anni scorsi, il graining e altri aspetti che riguardano gli pneumatici risultare difficili da comprendere”, dichiara il pilota McLaren. “A quanto so, pioverà giovedì e forse venerdì durante le FP3. In ogni caso, credo che le qualifiche si svolgeranno regolarmente. Per cui non penso che questo possa influire sulle nostre prestazioni”

In merito alla possibilità si verifichi la pioggia, il pilota numero 4 ha sottolineato quanto la situazione possa essere complicata. “Penso sia una pista difficile sotto la pioggia, abbastanza insidiosa. Sarà una sfida impegnativa. Non c’è molto margine di errore ed è abbastanza complicata e veloce nonostante sia un circuito cittadino”, aggiunge il ventiseienne, attualmente leader del mondiale piloti con 24 punti di vantaggio dal compagno di squadra.

“Ci sono le linee bianche, la vernice e altre situazioni. È difficile quando sei sulla monoposto e avverti queste cose. Penso sarà una sfida impegnativa se il tempo dovesse rimanere piovoso, soprattutto nel caso non dovesse asciugarsi velocemente la pista a causa delle temperature. Sono contento per entrambe le condizioni, ma preferirei fosse asciutto”.