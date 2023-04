Norris fiducioso sul futuro in McLaren?

Lando Norris, punta di diamante della McLaren è più fiducioso che mai del lavoro che il team sta portando avanti. Soprattutto dopo la riorganizzazione interna nella squadra

Lando Norris è impegnato con un progetto a lungo termine con McLaren. Il britannico sembrava aver perso fiducia nei confronti del team di woking. Tutto questo prima della nomina come team principal di Andrea Stella, che gli ha dato una carica in più nel fare sempre meglio. Infatti dopo l’improvviso approdo di Andreas Seidl alla Sauber, l’ingegnere italiano è stato nominato capo della scuderia all’inizio del 2023.

McLaren che ha ammesso di aver intrapreso una strada sbagliata con lo sviluppo della MCL60 durante l’inverno. Nonostante il tumulto che c’è stato intorno al lavoro e alla riorganizzazione del team, Norris è fiducioso che la squadra troverà la strada giusta da prendere. Anche l’arrivo del nuovo compagno di squadra, Oscar Piastri, gli ha dato delle motivazioni in più.

La soddisfazione del britannico

La confusione iniziale nel team di Woking si è poi rivelata un disastro con le prime uscite stagionali. Allo stesso tempo, Norris non pensa di essere la persona più indicata per sottolineare chi siano i migliori per quel che riguarda i risultati vincenti. “Non so chi sia il migliore o meno. Alcune cose sono palesi, a esempio, tutti sanno chi è Adrian Newey. Tutti conoscono persone che hanno ottenuto grandi risultati per tanti anni e costruito la storia”. Il britannico conclude dicendo che il team ha sempre creduto in lui.

“Ho sempre avuto la fiducia del team. Stella? Andrea mi dà molta fiducia, probabilmente la massima da quando corro in Formula 1, ed è una cosa che mi dà soddisfazione”. Se da una parte il team sta incontrando molte difficoltà con la monoposto MCL60, dall’altra parte c’è molta consapevolezza nei propri mezzi. L’inizio di stagione non è stato all’altezza degli standard McLaren, ma questo non sembra scoraggiare Norris.

Lorenzo Apuzzo