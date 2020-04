Norris e Sainz restano pilastri del progetto Mclaren

La scuderia britannica vuole continuare con l’attuale coppia di piloti anche nelle prossime stagioni

I contratti di Carlos Sainz e Lando Norris scadranno alla fine di quest’anno. Il team principal della Mclaren ha assicurato che il coronavirus non cambia i piani futuri del team, continuando a vedere lo spagnolo e l’inglese come pilastri del progetto Mclaren.

“La nostra posizione non è cambiata per quanto riguarda il modo in cui vogliamo affrontare il futuro. All’interno della McLaren, con Carlos e Lando, ovviamente ci sarebbe piaciuto disputare alcune gare per poi prendere decisioni per entrambe le parti, ma non credo che la situazione attuale possa essere un grosso problema in questo momento”, ha spiegato Seidl alla rivista britannica Autosport.

“Penso che per quanto riguarda i contratti, indipendentemente da tutto, non avremo grossi problemi. Penso che sarà facile trovare soluzioni perché tutti coloro che sono coinvolti nella Formula 1 hanno lo stesso interesse”.

FORNITURA RENAULT IN SCADENZA

Stesso discorso per il contratto con il motorista Renault, anch’esso in scadenza. “Abbiamo stipulato contratti e per noi non c’è motivo di non proseguire con quel piano. Non credo che ci siano problemi in relazione all’accordo che abbiamo con la Renault. Penso che sia importante dire che abbiamo un rapporto aperto e trasparente con loro per quest’anno, quindi non vedo alcun problema al riguardo”, ha concluso.