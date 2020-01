Norris e i social per condividere la sua vita in Formula 1

Il pilota inglese ha senza ombra di dubbio travolto tutti con la sua simpatia ed ha trovato un modo tutto suo per essere una star

Twitter, Instagram, Twitch i canali preferiti di Lando Norris, classe 1999 di casa McLaren. Per condividere ogni giornata con i propri fan, sfrutta i social in ogni momento della giornata. In questa fase di transizione negativa per la Formula 1, in forte calo di pubblico, Norris potrebbe aver trovato una valida soluzione per permettere a tutti di toccare – virtualmente parlando – le monoposto più veloci al mondo. Fino a dieci anni fa avvicinarsi era riservato a pochissimi, grazie al pilota di casa McLaren sembra tutto più facile.

ORMAI ESSERE UN PILOTA DI FORMULA 1 NON E’ PIU’ COSI’ COOL, TRA UNA SIMULAZIONE E UNA PASSEGGIATA SI AVVIA LO STREAMING

“Sono cresciuto in questo ambito e sono sempre stato sui social media fin da quando ero un ragazzino, forse troppo presto per quello che avrei dovuto fare. Quindi per me è del tutto normale condividere quello che faccio sui social. Con lo streaming su Twitch le persone possono guardarmi mentre guido su un simulatore o mentre racconto la mia giornata al quartier generale, nessun altro pilota lo fa“ – ha dichiarato il ventenne ad Autosport International 2020 il motivo delle sue scelte.

LA FORMULA 1 E’ CAMBIATA ED E’ CAMBIATO ANCHE L’ APPROCIO DEL PUBBLICO CON I PILOTI SEMPRE PIU’ LIMITATI DALLE RESTRIZIONI

Un tempo chiunque poteva avvicinarsi ad una vettura, oggi è impossibile. Ma grazie a Norris chiunque può curiosare stando comodamente seduto a casa, un vantaggio per tutti i giovani appassionati sempre più legati ai social.“Fa parte della mia vita, mi piace mostrare ai fan e a chiunque è a casa il dietro le quinte, migliorare la conoscenza di quello che fa un pilota di Formula 1, di come si comporta, di quello che fa e così via. Questo è ciò che amo, la vita da pilota è stupenda, mi piace condividerla con tutti e mostrare cosa significa esserlo.”

PASSIONE PER IL MOTORSPORT E’ UN PIZZICO DI ESIBIZIONISMO, INGREDIENTI BASILARI PER VIVERE IL PADDOCK

Lando Norris è decisamente un pilota che sta rivoluzionando il concetto di comunicazione con i fan, rispecchia al meglio la nuova generazione ed i suoi colleghi faticano a stare al suo passo fuori dalla pista. Nella stagione di esordio ha concluso in undicesima posizione raccogliendo 49 punti nella classifica piloti.

Norris, compagno di squadra di Carlos Sainz, è stato in grado di superarlo nella lotta interna delle qualifiche portandosi ad una lunghezza sullo spagnolo. “Lo faccio solo per mostrare quello che amo fare, per dare alla gente una migliore comprensione di ciò che è la Formula 1 vista da dentro, spero che al pubblico piaccia. Amo la mia vita, mi diverto molto a far vedere quello che faccio anche fuori dalla pista, spero che ai mie fan piaccia“.