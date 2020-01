Leclerc: “Nel 2020 punto a vincere il mondiale”

Charles Leclerc ha dichiarato di voler puntare a vincere il titolo mondiale nel 2020. Il monegasco lo scorso anno ha avuto una stagione da incorniciare, considerando che era al suo primo anno in Ferrari. 7 pole position ottenute, nessuno come lui, due vittorie, e la battaglia vinta contro Sebastian Vettel in classifica piloti. Ci si aspetta dunque molto da Leclerc nella stagione ormai alle porte, ma è lui stesso a puntare al massimo risultato possibile.

“Spero nel 2020 di poter vincere il titolo“, ha affermato Leclerc. “Ma sono felice di aspettare fino al 2021 se poi lo vincerò di sicuro. Sarà molto difficile e il 2020 sarà un anno molto importante in cui i team investiranno molto, perché il limite di budget arriverà a partire dal 2021. Cercherò di essere il più pronto possibile per il 2021 perché penso che sarà un grande anno e speriamo di lavorare bene come squadra per costruire un’auto competitiva per poter vincere il campionato“.

Tornando a parlare della stagione che sta per iniziare, Charles Leclerc ha spiegato: “L’obiettivo è sempre quello di puntare il più alto possibile, così che, nel caso in cui non riesca ad arrivarci, ci posso arrivare sotto solo di poco. Fondamentalmente l’obiettivo sarà diventare campione del mondo, il che è molto, molto ottimista. Ma io continuerò sempre a mirare molto in alto. Proverò a dare tutto per cercare di vincere“.

“Alla fine sto guidando, a mio avviso, per la squadra migliore e voglio solo dare loro ciò che meritano, quindi spetta a me fare il lavoro in pista“, ha concluso Charles Leclerc.