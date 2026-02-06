Norris avverte: “Gestione batteria? Potrebbe creare gare caotiche”

Lando Norris ha recentemente parlato con i media delle potenziali dinamiche caotiche che vedremo nelle gare, legate soprattutto alla gestione della batteria

Nel 2026 saranno introdotte alcune delle modifiche più radicali nella storia della Formula 1. In una recente intervista Lando Norris ha spiegato che vedere un pilota usare più batteria del necessario potrebbe creare delle gare caotiche. “Ci sarà un livello completamente nuovo di strategia richiesto quest’anno: capire come usare la batteria e il motore al meglio potrebbe creare… probabilmente, a volte, più caos” afferma il pilota inglese.

Secondo il Campione del Mondo e gli esperti: i sorpassi su rettilineo saranno più frequenti, ma non sempre duraturi. Le posizioni potrebbero cambiare continuamente in base a quando viene impiegato il boost elettrico. Alcuni piloti potrebbero guadagnare vantaggi temporanei, ma poi pagare il prezzo con batterie scariche e perdita di prestazione. Questa nuova dinamica dovrebbe rendere le corse più spettacolari e imprevedibili rispetto al passato, nonostante le squadre di testa – come McLaren, Red Bull, Ferrari e Mercedes – rimangano le favorite.

Le pressioni che saranno attribuite ai piloti e come sarà la “nuova” Formula 1

Oltre alla pura velocità, i piloti dovranno dimostrarsi “strategici” quanto tecnici. Capire quando sfruttare il boost, come recuperare energia e come adattarsi alla diversa erogazione del motore durante un Gran Premio sarà un aspetto fondamentale per ottenere grandi risultati. Questo significa che l’abilità di ottimizzare la gestione della batteria penetrerà nel cuore della gara, influenzando i sorpassi, le difese e le strategie di qualifica.

In sostanza, la Formula 1 non sarà più solo una questione di potenza e velocità, ma di intelligenza di guida e tattica. Lando Norris non solo si sente pronto per queste nuove sfide. Ma ritiene che queste modifiche renderanno le gare più emozionanti per i fan, pur complicando il lavoro dei team e dei piloti.

Cipriano Cecoro