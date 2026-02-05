Norris: “Con le nuove vetture sembra di gareggiare in Formula 2”

Norris esprime un giudizio sulle nuove vetture del Circus, paragonandole a quelle della Formula 2

La nuova stagione di Formula 1 è ormai alle porte e, con essa, l’esordio di una generazione di monoposto completamente rivoluzionata. A riguardo sono sorti molti dubbi nel Paddock, come quelli del campione del mondo McLaren. Norris infatti ha trovato molte somiglianze tra le ultime nate nel Circus e quelle di Formula 2. Durante il recente shakedown di Barcellona, il pilota britannico ha avuto modo di provare la sua nuova MCL40. La monoposto con cui affronterà la stagione del nuovo regolamento tecnico.

Interrogato dai media, Norris ha ammesso che: “Per alcuni aspetti, queste nuove monoposto di Formula 1 sembrano vetture di Formula 2. Specialmente per il modo di guida”. Una dichiarazione che ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. Ciò, soprattutto perché arriva da un pilota di vertice, fresco di titolo iridato e quindi perfettamente a suo agio nelle prestazioni della massima serie.

Il 2026 segna l’inizio di nuove regolamentazioni tecniche radicali. Tra i cambiamenti principali ci sono una struttura più piccola e leggera delle monoposto e una maggiore componente elettrica nei motori (50% elettrico e 50% combustione). Vi è inoltre l’introduzione dell’aerodinamica attiva e maggior enfasi su nuovi sistemi di controllo e gestione dell’energia. Queste innovazioni, mirate ad aumentare lo spettacolo e l’efficienza, hanno anche portato a un modo di guida differente, secondo il pilota britannico.

Il paragone con la categoria cadetta e le prospettive dei piloti

Il riferimento di Norris alla Formula 2 non riguarda la velocità pura delle vetture, bensì le sensazioni aerodinamiche: dal telaio all’erogazione di potenza fino alla risposta in curva. Tutti elementi che ricordano al campione in carica alcuni aspetti della Formula 2. Tuttavia, è importante sottolineare che le nuove monoposto di Formula 1 restano molto più complesse e potenti di qualsiasi vettura di categoria inferiore.

Non è solo Norris a discutere le novità. Anche altri piloti, tra cui Oscar Piastri, hanno parlato delle nuove dinamiche dell’aerodinamica attiva, definendola “simile al DRS seppur con finalità diverse”. Chi osserva il Circus ritiene che il 2026 sarà una stagione di grande adattamento, in cui i team e i piloti dovranno reinventare strategie di guida, gestione della potenza e approccio generale alla competizione.

Cipriano Cecoro