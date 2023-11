Dalla pista ai social: Fernando Alonso è un fuoriclasse anche su Tik Tok!

Un nuovo premio in arrivo per Fernando Alonso: è uno dei personaggi pubblici più visti su Tik Tok nel 2023!

Dalla pista ai social, il successo di Fernando Alonso non si arresta. Il pilota #14 dall’inizio dell’anno ci ha sorpresi con l’apertura del suo profilo Tik Tok, dove sin da subito si è fatto notare. Il suo profilo vanta di un milione e mezzo di follower con numerosi i video andati sin da subito virali, arrivando persino a nove milioni di visualizzazioni in un solo video.

Si tratta di filmati in cui lo spagnolo immortala i momenti più iconici del weekend, con frasi ironiche, scherzi, giochi col suo team e col suo compagno di squadra, Lance Stroll. La sua notorietà ha portato la piattaforma a inserirlo nella lista dei personaggi pubblici più iconici dell’anno.

Un video speciale per ringraziare i suoi fan

Ritornando sulla pista, la stagione non gli ha riservato i successi tanto desiderati: tanti podi nella prima parte di stagione, ma molte le difficoltà affrontate nella seconda. Abu Dhabi è l’ultima tappa del mondiale e lo spagnolo spera di poter finire l’anno risalendo sul podio. Nel frattempo però, i suoi seguaci gli hanno già fatto strappare un grosso sorriso: Fernando Alonso ha vinto il premio come “personaggio pubblico più apprezzato su Tik Tok“!

Nonostante la sua assenza al galà della premiazione [essendo già volato a Yas Marina per la gara conclusiva], il pilota spagnolo ci ha tenuto a ringraziare i suoi fan con un filmato: “Ciao a tutti. Vorrei essere lì con voi, ma i miei impegni professionali non me lo permettono, volevo però ringraziare tutti per il premio di figura pubblica TikTok di quest’anno. Una piattaforma di intrattenimento dove ci divertiamo. Mi rende molto felice ricevere questo premio. Congratulazioni a tutti i vincitori, continueremo a godercelo” ha concluso.