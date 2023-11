GP Abu Dhabi: la conferenza dei top team

GP Abu Dhabi: i piloti si riuniscono nella conferenza stampa per fare il punto della situazione in occasione dell’ultima tappa della stagione

Stagione giunta al termine per la Formula 1, che con la tappa negli Emirati Arabi chiude un altro capitolo di storia. Come al solito il weekend del GP di Abu Dhabi si apre nella giornata di giovedì, con la conferenza stampa. Momento dedicato alle riflessioni sulla stagione e le aspettative per l’ultima tappa di quest’anno. Un mondiale costellato di successi per il giovane olandese della Red Bull, Max Verstappen, che chiude l’anno portando a casa il terzo titolo mondiale. Diverso invece per Ferrari , che nonostante siano cambiate molte cose rispetto allo scorso anno, il pacchetto di insuccessi sembra essere lo stesso.

Le parole di Mercedes

Ad aprire le danze in questa conferenza stampa è il pilota della Mercedes, George Russell, che fa il punto della situazione per il team inglese: “Umore alto per questa battaglia fino alla fine con la Ferrari per il secondo posto nel costruttori. Loro sono stati molto veloci a Las Vegas e lo sono stati qui anche lo scorso anno. Affrontiamo il weekend con mente aperta: saranno forti in qualifica, ma in gara ci aspettiamo che le cose vadano diversamente. Non è stata una stagione in cui tutti è filato liscio, tante occasioni mancate. Dobbiamo solo essere più veloci e poi anche la fortuna sarà dalla nostra parte. Per il 2024 dovremo lavorare per colmare il gap con la macchina più dominate della storia. Speriamo di non inciampare e che le cose vadano meglio”

Le parole di Red Bull

A proseguire l’intervista per la conferenza stampa di questo GP di Abu Dhabi è il campione in carica, Max Verstappen: “54 vittorie? Sarebbe un numero pazzesco, ma mi concentro sul lavoro e speriamo di avere una macchina competitiva anche nel 2024 per continuare così. I momenti migliori di questa stagione? Diversi, ma bello vincere a Zandovoort e anche a Suzuka. Conosciamo punti forti e anche i punti deboli della nostra vettura e lavoreremo per migliorare nei circuiti a bassa velocità. Hamilton come compagno di squadra? Non accadrà, ma non mi dispiacerebbe. Ma non voglio indicare lui perché ci sarebbero tanti compagni che potrebbero meritare un’occasione”.

Il quadro conclusivo di Ferrari

A parlare per la scuderia del Cavallino Rampante, è il giovane monegasco, Charles Leclerc che tira le somme per questo 2023. “ Sarà battaglia serrata con Mercedes fino alla fine e dovremo fare tutto bene per batterli e ottenere il secondo posto nel Costruttori. Non so se abbiamo la vettura più veloce qui, ma dipende molto dai dettagli. Qui loro tradizionalmente sono forti qui e dipenderà da chi ottimizzerà meglio il proprio pacchetto. Non siamo riusciti a compiere lo stesso passo fatto dalla Red Bull, ma siamo cresciuti anche se il gap è ancora notevole e durante la sosta invernale dovremo lavorare duro e sperare di essere competitivi nella prossima stagione.”