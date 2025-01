Noleggio e acquisto auto, le spese deducibili ora coprono l’80% del canone mensile | Praticamente te la regalano

Da questo momento in poi puoi dedurre le spese per l’acquisto e per il noleggio delle automobili all’80%, un vero e proprio regalo.

Quando si sceglie un’automobile si coscienti che occorre compiere una spesa che potrebbe essere anche piuttosto ingente. Considerando anche i prezzi in continuo aumento, con cui si sta combattendo in questi ultimi anni, sembra semplice comprendere che avere la possibilità di riavere indietro una parte del denaro speso.

Anche in questo ambito la Nuova Legge di Bilancio ha cambiato alcune indicazioni e adesso si avrebbe la possibilità di detrarre le spese fino all’80%, tanto per l’acquisto che per il noleggio di un’automobile. Quest’ultima pratica sembra essere molto in voga negli ultimi anni, per via della notevole convenienza.

Questa possibilità di detrazione e quindi di risparmio, almeno in una qualche misura, sembra aprire la strada a una mobilità che sia veramente sostenibile e anche economica, qualcosa che riduce in maniera importante l’impatto ambientale oltre che sul portafoglio.

Insomma, ecco allora cosa occorre sapere a riguardo per evitare di non veder rispettati i propri diritti.

Una spinta verso il mercato dell’elettrico

Questa notevole possibilità di applicare una detrazione dell’80%, ha quindi il compito, di spingere gli automobilisti verso i modelli di automobili più ecologici, come appunto le vetture elettriche su cui tanti dubbi si nutrono ancora. Il settore della mobilità sta cambiando e sembra che non tutti siano pronti ad accettarlo. Il vero problema è che il costo di queste vetture sono molto elevati e non tutti riescono a permettersele al momento. Per questo motivo, il noleggio sembra essere una possibilità che in tanti stanno valutando.

Ovviamente questo è un aspetto che vale sia per chi da privato acquista la sua vettura che per le aziende e i professionisti che hanno bisogno di un mezzo per lo svolgimento della loro attività. Occorre sottolineare che le agevolazioni in questione sono dettate dal bisogno di ridurre le spese di gestione del veicolo e non esclusivamente per dare una spinta all’elettrico.

Come dedurre fino all’80% delle spese: tutti i dettagli fiscali

La vera svolta in tale prospettiva riguarda gli agenti di commercio che hanno la possibilità di beneficiare di una deduzione fiscale che può arrivare dino all’80% del canone annuo per il noleggio di una vettura elettrica. Un incentivo che non fa alcuna distinzione tra l’utilizzo privato e quello lavorativo. Il limite massimo dell’importo che si può portare in deduzione è di 5.164,57 euro annui abbattendo i costi di mobilità per coloro che utilizzano il mezzo per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Chi procede con il noleggio può godere di agevolazioni fiscali al40% di detrazione dell’IVA.

Detraibili anche i costi di ricarica, se l’auto aziendale viene utilizzata soprattutto per le attività lavorative allora la deduzione è pari al 20%, nel caso di uso promiscuo è al 70%.