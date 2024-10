Nissan gela il mondo con un nuovo motore che non ha bisogno di nessun combustibile | Superato ogni record di efficienza

Il Giappone rivela al mondo un motore che non utilizza alcun carburante battendo tutti i record di efficienza

In un mondo in continua evoluzione, il trasporto sostenibile è diventato una necessità per mitigare le sfide ambientali e sociali. I combustibili fossili si sono dimostrati efficaci, ma il prezzo da pagare per il loro utilizzo è troppo alto.

Optare per la mobilità sostenibile quindi non è più solo una tendenza di moda, ma risponde all’esigenza globale di ridurre le emissioni di gas serra. Con la crescita costante della popolazione mondiale e l’accelerata urbanizzazione, la pressione sulle risorse naturali e l’aumento delle emissioni di gas serra derivanti dai trasporti tradizionali sono diventati innegabili.

Le prospettive future del trasporto sostenibile offrono soluzioni più pulite, più efficienti e inclusive. Benzina e diesel vengono messi da parte per far posto alle nuove tecnologie, tra cui spiccano l’elettricità e l’idrogeno. In questo contesto, sembra che il Giappone abbia la chiave per utilizzare un motore senza carburante

Naturalmente a portare alla luce questa innovazione è l’azienda giapponese Nissan, immersa in un processo di rinnovamento della propria offerta commerciale a livello globale. Con modelli chiave come il Qashqai e l’X-Trail , che riflettono un’immagine di modernità, e la nuova ammiraglia, Ariya , Nissan si impegna anche su altri tipi di tecnologie che rafforzano questioni vitali come la sicurezza o la praticità nell’uso quotidiano.

Il sistema Nissan che non usa carburante

Parliamo del rivoluzionario sistema di trazione integrale e-4ORCE, che utilizza uno schema bimotore basato sulla tecnologia elettrica. Si basa su tre fattori principali: controllo del motore elettrico, gestione della trazione integrale e adattamento del telaio. Questa tecnologia è stata provata sulla Nissan X-Trail e-OWER e alla Nissan Ariya: un elemento Nissan elettrico al 100%, per offrire un’esperienza di guida al top in qualsiasi periodo dell’anno.

La “e” in e-4ORCE si riferisce al sistema di azionamento del motore elettrico al 100% e “ORCE” alla potenza fisica e all’energia del veicolo, con “4” che rappresenta il controllo di tutte le ruote. Gli ingegneri Nissan hanno unito la vasta esperienza, concentrandosi sulla gestione del motore elettrico per adattarlo alle condizioni meteorologiche più estreme, migliorando il sistema di trazione integrale e installando le più moderne tecnologie di controllo del telaio. L’obiettivo è realizzare veicoli più sicuri e dinamicamente bilanciati, in ogni scenario.

I vantaggi del nuovo sistema Nissan

Avendo uno schema a doppio motore, il nuovo sistema Nissan offre notevoli vantaggi perché elimina l’albero di trasmissione, obbligatorio in un sistema a trazione meccanica. Posizionando un motore su ciascun asse, si ha più spazio interno e non è necessario includere un differenziale.

«Il sistema e-4ORCE è l’ultima di molte tecnologie sviluppate da Nissan nel corso degli anni. L’elettrificazione ci ha dato l’opportunità di fare un enorme passo avanti nell’efficacia e nella reattività della tecnologia a trazione integrale. Siamo convinti che i nostri clienti apprezzeranno l’ e-4ORCE nell’Ariya», dicono dalla casa madre.