1.200€ di multa e sospensione della patente: l’infrazione che commetti sempre tutte le volte che cerchi un parcheggio

Previsti 1200 euro di multa e la sospensione della patente, ma lo fai sempre quando vai alla ricerca di un parcheggio libero.

Il Codice della Strada è cambiato, questa è stata un’esigenza da parte dello Stato che ha dovuto in qualche modo, realizzare quello che l’Unione Europea gli ha chiesto, ovvero, rendere le strade molto più sicure. Quindi il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture ha dovuto mettersi a lavoro, portando avanti un’operazione che sta continuando ancora oggi.

Il percorso che si sta seguendo è quello di riuscire ad abbattere quello che è il numero di incidenti che ogni anno avvengono sulle strade italiane ed europee.

In questa prospettiva si è deciso di intervenire, non solo sulle regole presenti nel Codice della Strada, ma soprattutto sulle sanzioni previste per coloro che infrangono la normativa esponendo se stessi e gli altri utenti a un rischio veramente molto importante.

Questo ha fatto in modo che, alcuni comportamenti fossero sanzionati molto più duramente di altri e alcune pratiche comuni attualmente possono essere la causa di sanzioni molto salate. Per questa pratica, sono previsti 1200 euro e la possibile sospensione della patente. Una manovra molto più comune di quello che si pensa, soprattutto quando si cerca del parcheggio.

Una manovra molto più comune di quello che si pensa

La manovra a cui ci si sta riferendo è l’inversione di marcia, molto comune soprattutto nel caso in cui si abbia il bisogno di cambiare in maniera veloce il senso della propria direzione. Capita a molto, anche in caso di errori nella strada da percorrere.

Ma nonostante sia molto comune l’utilizzo di questa manovra essa può essere estremamente pericolosa e per questo motivo ci sono casi in cui essa è vietata e severamente punita proprio dal Codice della Strada. Si rivela essenziale riuscire a comprendere se si è o meno in un punto in cui è possibile procedere con l’inversione.

Quando eseguire l’inversione e quando si rischia la multa

La si chiama comunemente inversione a U e deve essere compiuta rispettando specifiche regole per evitare di intralciare il traffico e creare dei pericoli. Occorrerà quindi controllare che non sopraggiungano veicoli dalla direzione opposta e quindi segnalare la propria intenzione con gli indicatori di direzione. In ogni caso, è indispensabile evitare di procedere sulle strade dove la carreggiata è divisa da una linea continua, nelle strade a senso unico, nelle gallerie e nelle zone in cui c’è una scarsa visibilità.

Per tutti coloro che infrangono le regole e procedono con invasione di marcia in una zona con scarsa visibilità quello che è previsto è una sanzione che può arrivare fino a 1272 euro e la possibile sospensione della patente fino a 3 mesi.