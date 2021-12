Nico Rosberg: “La situazione dei sorpassi andrà gestita meglio nel 2022”

La modifica delle regole sui sorpassi secondo Nico Rosberg è essenziale per il 2022

Tutti gli esperti e i piloti sono d’accordo di mettere mano agli articoli sui sorpassi nel campionato 2022. Il dibatto si è aperto dopo quanto avvenuto tra Hamilton e Verstappen, alla prima curva del GP di Abu Dhabi.

Gli steward, alla fine, avevano deciso di non investigare l’azione sul momento ma Nico Rosberg pensa che sia doveroso punire tali operati e che questo ne andrà a beneficio non solo dei piloti ma anche degli spettatori. Sempre lo stesso ex pilota della Mercedes ha invitato l’appena eletto presidente FIA a trattare l’argomento perché in questo sport c’è bisogno di progresso, soprattutto adesso che la Formula 1 ha acquistato un pubblico più giovane in giro per il mondo.

È merito anche della serie ( Drive to survive ) di Netflix se c’è stato questo aumento di fans a livello globale, proprio per questo è necessario fare più chiarezza sulle regole di questo sport appunto per rendere il regolamento molto più facile da capire per tutti i tifosi in giro per il mondo: “Ho un grande rispetto per la carriera di Jean Todt ma ora, con una nuova persona, c’è l’opportunità per far sì che questo sport faccia dei progressi. Si dovrebbe cominciare dai sorpassi e dalle azioni ruota a ruota: non dimentichiamo quello che è successo nella gara di Abu Dhabi“, ha affermato il nativo di Wiesbaden ai microfoni di Sky Sports.

MAGGIORE CHIAREZZA PER TUTTA LA FORMULA 1

“Tutti noi esperti abbiamo detto che Lewis avrebbe dovuto cedere la posizione a Max, ma nessuno gli ha imposto di farlo – ha proseguito l’ex pilota tedesco – La FIA ha bisogno di chiarire tutte queste circostanze, in modo che non ci possano più essere discussioni. Sarebbe meglio per lo sport se fosse molto più facile capire chi ha ragione e chi ha torto, e cosa deve essere fatto tramite una decisione veloce. È importante sbarazzarci di tutte queste polemiche“, ha concluso duro Rosberg.

Salomoni Andrea