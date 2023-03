Netflix, in arrivo una serie sull’indimenticato Ayrton Senna

Si intitolerà “Senna” e ripercorrerà, in sei episodi, la vita e la carriera automobilistica dello storico pilota brasiliano

È già stata annunciata come una serie drammatica, se non altro per la storia che si propone di raccontare, Quella di Ayrton Senna, iconico protagonista della Formula 1 del passato, che ancora vive nella memoria dei tanti tifosi e appassionati del motorsport. Il progetto, già annunciato nel 2020, ha l’obiettivo di ripercorrere i momenti salienti della vita e della carriera di Senna, dal giorno in cui si è fatto notare per la prima volta, fino all’approdo in Formula 1.

UOMO E PILOTA

La miniserie, che si strutturerà su sei episodi, racconterà non solo la vita di Ayrton come pilota, ma esplorerà anche la sua personalità e le relazioni famigliari che hanno caratterizzato la sua vita. L’obiettivo di Netflix è proprio quello di presentare un ritratto di quell’uomo che, per molti, è diventato un eroe nazionale e internazionale, ripercorrendo i momenti più toccanti della sua crescita come persona e come pilota.

Per rendere le registrazioni quanto più credibili possibili, le riprese saranno fatte in luoghi molto vicini al pilota brasiliano, che si alterneranno a location internazionali e a set creati ad hoc. Inoltre, è prevista anche la partecipazione attiva della famiglia Senna, che ancora una volta si presterà per approfondire il profilo di un pilota che ha fatto la storia della Formula 1 e che ancora vive nella memoria di tutti.

“Per noi poter annunciare una storia che solo poche persone conoscono è qualcosa di molto speciale“, aveva dichiarato Viviane Senna, la sorella di Ayrton. “La famiglia Senna si impegna a rendere questo progetto un’esperienza unica e senza precedenti. Il partner ideale per farlo è Netflix, con la sua copertura globale“. Entusiasti di poter lavorare a questa nuova serie sono anche i due produttori, Fabiano e Caio Gullane: “Senna è il tipo di persona di cui abbiamo bisogno. Un giovane che ha lottato per il suo sogno e ha affrontato molti ostacoli per rappresentare una nazione. Senna unisce l’intero Brasile“.