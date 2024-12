Natale, vietato festeggiare in auto: se ti fermano ti fanno loro un festone che non te lo scordi più

Con tutte queste novità, ormai, bisogna stare attenti anche a festeggiare in auto. Se ti colgono in fragrante rischi una super multa.

Natale è alle porte già da un po’. Lo si è capito dalle luci in città presenti molto prima del tradizionale Albero, programmato in molte case per l’8 dicembre, un giorno di festa, quella dell’Immacolata Concezione.

Molte le leggende attorno all’Albero che ci illumina sul fatto che Natale è vicino: c’è chi ipotizza che un uomo rimase talmente colpito da una piccola piramide sormontata da un disco solare da portarne un prototipo in Europa.

Chi attribuisce questa usanza ad alcune popolazioni germaniche e scandinave, un albero simbolo del solstizio d’inverno per via del disco solare, una sorta di segnale che il sole da lì in poi si sarebbero allungate le giornate.

A prescindere dai motivi per cui facciamo l’Albero l’8 dicembre, le luci in città prettamente natalizie ci avvisano che stanno per arrivare le festività, più o meno sante a seconda della fede. Ma attenzione, quelle luci in macchina rischiano di provocare una sanzione amministrativa. Non proprio il massimo sotto Natale.

Vietato l’utilizzo delle luci natalizie

Ebbene sì, forse non tutti sanno che usare le luci di Natale sulle vetture costituisce un’infrazione, punibile addirittura con una multa. Questo perché quello dell’addobbo è un fenomeno in grande espansione. Utilizzato sempre da più automobilisti. Occhio.

Guai a mettere le luci natalizie in macchina in terra svizzera. Per conferma ecco le parole di Hanspeter Krüsi, portavoce della polizia cantonale di San Gallo, in uno stralcio di un’intervista rilasciata a Minuten.

Divieto assoluto

“Non è consentito circolare sulle strade con un veicolo eccessivamente decorato con luci luminose perché l’illuminazione vistosa provoca una distrazione eccessiva – si legge – che è già la causa principale degli incidenti. Anche se le luci sono spente, non è consentito guidare con il veicolo dotato di luci fiabesche, analogamente a quanto previsto per l’illuminazione del sotto scocca”.

Due le motivazioni del provvedimento. La prima va inquadrata in una distrazione al volante che potrebbe causare un incidente, seppur una trovata ludica, mette a repentaglio la sicurezza per strada, sia a livello visivo, sia di distrazione. Il secondo è più tecnico-meccanico, Allestire le decorazioni su un’auto potrebbe danneggiare la carrozzeria, tra nastro isolante e altre diavolerie per reggere quelle luci, quindi essere suscettibili a un’altra multa. A quel punto oltre il danno, pure la beffa.