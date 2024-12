Libretto di circolazione, segnati il codice alla sezione P5 | Il numero sconosciuto che ti chiedono al posto di blocco

Conoscere il codice motore della P5 è molto più importante di quello che può sembrare. Tanto utile quanto necessario, al pari del libretto di circolazione.

Oltre le apparenze. Dietro la nascita di un’auto da parte di qualsivoglia brand, c’è tanto lavoro ma altrettanti segreti da conoscere sia per allungare la vita di un veicolo sia per evitare una sanzione amministrativa più o meno salata.

Nel corso della loro storia, i marchi hanno dato vita ad alcuni blocchi meccanici: ognuno di essi è stato denominato con un insieme di lettere e numeri. Può essere perfino lo stesso: con il codice motore, un’informazione cruciale che accompagnerà tutta la vita, più o meno utile dell’auto. Cos’è il codice motore?

Il codice motore è un’informazione fondamentale per acquistare molti dei ricambi di cui un’auto ha bisogno. Un esempio? La cinghia di distribuzione dell’auto, ma anche la pompa. Quel codice spazza via qualsiasi dubbio o perplessità.

Il codice motore è importante soprattutto perché informa il conducente o il meccanico di turno sul tipo di meccanica di cui dispone un veicolo e fornisce dati di fondamentale importanza: dal carburante alla potenzia, passando per la cilindrata. È composto da cifre e numeri e si trova nel libretto di circolazione, situato sul retro della copertina insieme a data di produzione dell’auto, numero VIN, codice vernice, informazioni sul cambio, equipaggiamento del veicolo. E, quindi, il codice motore.

Codice alla sezione P5, perché segnarlo

Ovviamente l’inserimento del codice motore di un’auto è a discrezione dell’azienda produttrice dell’auto stessa, quindi lo potremmo trovare nel libretto di manutenzione, ma anche nella scheda tecnica o sul motore stesso.

A volte è inciso in un punto non visibile, altre volte è riportato sull’adesivo sul coperchio della cinghia di distribuzione. Nelle vecchie schede tecniche, quelle verdi tanto per intenderci, il codice motore è proprio nella sezione Motore: precisamente nella sezione Tipo, nella colonna di destra. Dal nuovo millennio viene comunemente inserito nella sezione P.5, all’interno della voce P.5.1.

Come utilizzare quel codice

Alcuni produttori aggiungono un adesivo con queste informazioni e, quando lo fanno, di solito si trovano anche sull’adesivo di servizio situato sul bagagliaio.

L’interpretazione del codice motore nel libretto è fondamentale per la comprensione delle sue caratteristiche, che includono la potenza del motore, il tipo di carburante e altre ancora. Ma praticamente può tornarci utile per la manutenzione o l’acquisto delle parti di ricambio, indirettamente ci regala anche un buon risparmio.