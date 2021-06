Nasce McLaren Racing Engage

Il team inglese ha avviato un programma per favorire l’ingresso nel mondo delle corse di giovani meritevoli e menti brillanti

La McLaren sta aprendo la porta verso un’alleanza strategica con quattro partner esperti per portare avanti un programma di iniziative collaborative per diversificare i talenti nel motorsport. I quattro partner nello specifico sono: Women’s Engineering Society (WES); EqualEngineers; Il Trust Smallpeice, e Creative Access.

L’alleanza, nota come McLaren Racing Engage, farà procedere il programma di diversità, uguaglianza e inclusione del team come parte del suo più ampio programma di sostenibilità, incluso il suo impegno per la piattaforma WeRaceAsOne della Formula 1.

L’alleanza avrà molteplici scopi: promuovere STEM e Formula 1 come un mondo accessibile a gruppi sottorappresentati e svantaggiati, promuovere una cultura diversificata e inclusiva all’interno dei gruppi di lavoro e delle comunità McLaren fornendo accessibilità ai giovani e ai gruppi sottorappresentati, infine introdurre un cambiamento significativo e duraturo per la McLaren Racing e per la Formula 1 come sport e industria.

La McLaren Racing Engage sarà la prima nel paddock che unirà diversi partner per migliorare significativamente la diversità e l’inclusione in tutto il settore e per ispirare le future generazioni di talenti. L’alleanza gestirà un programma di iniziative su più anni, accessibile a tutti investendo nell’istruzione e nella formazione di base attraverso varie iniziative STEM, finanziamenti e programmi di tutoraggio.

PER BRAWN POSITIVO LASCIAR SPAZIO AI GIOVANI APPASSIONATI

“McLaren Racing è alimentata da un’innovazione coraggiosa, ma l’innovazione coraggiosa si basa sulla diversità di pensiero ed esperienza a tutti i livelli e funzioni, che riflette i nostri fan, i nostri partner e le nostre comunità. Investendo in talenti di base attraverso queste iniziative STEM, tutoraggio e programmi di sviluppo inclusivo, miriamo a ispirare le future generazioni di talenti alimentando la loro passione per l’ingegneria e la Formula 1″, afferma Zak Brown, CEO della McLaren.