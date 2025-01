Multe per divieto di sosta, la fucilata è stellare: siamo a quota 250€ per 3 minuti se ti piazzi nel posto sbagliato

Altro che Salvini e il suo chiacchierato Codice della Strada: ecco una multa da 250€ per appena 3 minuti di parcheggio in un posto sbagliato.

Prima di proferire quella frase che ha invaso i social diventando virale, un po’ meme un po’ oggetto di discussione e di satira, quell’ormai iconico “lucido sì, lucido no”, Matteo Salvini era partito da un dato oggettivamente preoccupante.

A prescindere se si è d’accordo o meno con il nuovo Codice della Strada e il chiacchieratissimo upgrade made in Ministro dei Trasporti, con più di tremila morti all’anno sulle strade non si poteva restare con le mani in mano.

Questo va detto. Così come una delle prime multe prese con il “nuovo” Codice. Come non condannare quei due automobilisti di Viterbo che, poco dopo la mezzanotte del 13 dicembre, sono stati fermati per guida in stato di ebrezza, con un tasso alcolemico superiore al 2%, oltretutto tamponando e speronando anche le volanti della polizia?

Per loro, che hanno superato la soglia di 1,5 grammi per litro, il nuovo codice prevede una sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sospensione della patente da uno a due anni. Eppure c’è chi a chi per certi versi e con le dovute differenze è andata peggio.

Multe per divieto di sosta, la stangata

Un 25enne di Graz, in Austria, ha scoperto in prima persona quanto può essere costoso parcheggiare “solo pochi minuti” in un posto privato. L’incidente è avvenuto all’inizio di ottobre, ma se ne parla ancora ora.

Ignaro del rischio a cui andava incontro, senza sospettare minimamente di ciò che sarebbe accaduto di lì a breve, il giovane ha lasciato l’auto della madre in un parcheggio affittato da qualcun altro. Per appena tre minuti. Sì, tre minuti per una stangata clamorosa.

Un conto rapido e spietato

Nonostante quel brevissimo lasso di tempo, al giovane è arrivato una sanzione amministrativa clamorosa, un conto rapido e spietato: una multa di 250 euro. Dopo diverse discussioni e tentativi di patteggiamento, il giovane è riuscito a farsi ridurre la cifra, alla metà: 125 euro, un salasso visto che si sta parlando di uno studente senza reddito stabile.

L’Austria è nota per le sue rigide regole in materia di parcheggio privato. Ogni posto affittato è protetto dalla legge e le violazioni vengono prese sul serio. In questi casi, il noleggiatore ha il diritto di assumere un avvocato per proteggere i suoi diritti, e i conducenti che non rispettano le regole possono essere penalizzati finanziariamente. Chissà cosa accadrebbe in Austri ai quei due automobilisti di Viterbo fermati per guida in stato di ebrezza, con un tasso alcolemico superiore al 2%…