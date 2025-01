Batteria scarica, con il trucco del pedale la rimetti in piedi in due secondi | Dei cavi non te ne fai più nulla

Grazie al trucco del pedale la batteria scarica non sarà più un problema. Dei cavetti non te ne fai assolutamente nulla.

Con l’arrivo dei mesi più freddi dell’anno non sono pochi gli automobilisti che salendo in auto scoprono di essere a piedi perchè la batteria li ha completamente abbandonati. Quando si ha il bisogno di spostarsi velocemente, non riuscire ad azionare la vettura è un notevole problema.

Il freddo influisce sulla durata della batteria di ogni automobile, e se l’elettrauto per la sostituzione è troppo lontano, occorre trovare un modo per ripartire. Se i cavi sono il metodo più utilizzato, ce n’è uno che molti ancora non conoscono.

Se con le automobili elettriche le batterie diventano la parte essenziale della vettura, per i motori termici essa è altrettanto importante e in alcuni casi crea non pochi grattacapi agli automobilisti.

Una delle componenti delle vetture che va incontro a deterioramento e per questo è opportuno conoscere il modo per riuscire a ripartire velocemente.

Batteria auto: vita media e manutenzione

Gli esperti ci dicono che in media una batteria dura dai 5 ai 7 anni, superati i quali occorre procedere con la sua sostituzione. Ovviamente ci sono dei casi in cui una piccola svista potrebbe essere la causa di una batteria definitivamente a terra. In effetti con le automobili supermoderne che attualmente abbiamo, è alquanto difficile che possa succedere una cosa di questo genere, ma sono tante le vetture piuttosto datate presenti sulle nostre strade, quindi sapere a cosa prestare attenzione sembra essere veramente importante.

Se si lasciano le luci o l’autoradio accesi, al ritorno l’auto potrebbe non accendersi. Il freddo ha lo stesso effetto sulle automobili e per questo gli automobilisti più smaliziati possono insegnare come azionare una vettura che sembra proprio non volerne sapere di partire.

I cavetti non ti servono più

Ebbene no, nostro caro automobilista, i cavetti non sono più necessari per riuscire a far ripartire na vettura che ha la batteria scarica. Lo chiamano il trucco del pedale, ma è estremamente semplice da sfruttare, anche se al primo tentativo potrebbe non riuscire immediatamente.

Innanzitutto occorre porre la vettura su una piccola discesa e in sicurezza, ci si fa poi aiutare da qualcuno. Seduti al volante, si mette la chiave nel quadro, si spinge in basso la frizione e l’acceleratore, poi si lascia il primo pedale velocemente e a quel punto l’auto dovrebbe accendersi. Se non funziona è sempre possibile provare di nuovo e ricordarsi di lasciare la vettura accesa per un po’ di tempo affinché la batteria si ricarichi.