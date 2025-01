Lunotto sporco, vietato circolare se è in queste condizioni | Al posto di blocco lasci giù 170€

Un lunotto posteriore sporco può sembrare un problema banale, ma in realtà può avere conseguenze molto serie

Mantenere l’auto in perfette condizioni non è solo una questione estetica, ma anche di sicurezza stradale. Tra i tanti controlli effettuati dalle forze dell’ordine, uno sempre più frequente riguarda la pulizia del lunotto posteriore. Ma perché è così importante e quali sono le conseguenze di circolare con un lunotto sporco? Andiamo a scoprirlo. Guidare con il lunotto posteriore sporco può costare caro. Sempre più spesso, le forze dell’ordine stanno multando gli automobilisti sorpresi con il lunotto in condizioni precarie. Il lunotto posteriore riveste un ruolo fondamentale nella visibilità posteriore del veicolo. Un lunotto sporco o appannato limita notevolmente la visuale del conducente, aumentando significativamente il rischio di incidenti, soprattutto durante le manovre e nelle condizioni di scarsa luminosità.

La Normativa

La pulizia del lunotto posteriore è un aspetto spesso sottovalutato, ma fondamentale per garantire la sicurezza stradale. Il Codice della Strada italiano, così come quello di molti altri Paesi, prevede specifiche norme riguardanti la manutenzione del veicolo, compresa la pulizia dei vetri. Circolare con un lunotto posteriore che impedisce la visibilità adeguata è considerata una violazione del Codice della Strada e può comportare sanzioni amministrative. Le sanzioni per chi viene fermato con un lunotto posteriore sporco possono variare a seconda del Paese e della gravità dell’infrazione. In Italia, come riportato nell’articolo 157, la multa può superare i 170 euro. Oltre alla sanzione economica, in alcuni casi può essere disposto il fermo amministrativo del veicolo. Ricordiamo che in caso di incidente causato da una scarsa visibilità dovuta al lunotto sporco, il conducente potrebbe essere ritenuto responsabile civilmente e risarcire i danni causati a terzi.

Lunotto posteriore: come evitare i rischi

Circolare con un lunotto sporco non solo è illegale, ma mette a rischio la propria vita e quella degli altri. La visibilità ridotta aumenta significativamente il rischio di incidenti, con possibili conseguenze dannose per se stessi e per gli altri utenti della strada. Ricordiamo che la manutenzione del veicolo è un dovere di ogni conducente e che la sicurezza stradale è un bene comune. Prima di mettersi in viaggio, è consigliabile effettuare un controllo visivo per verificare che tutti i vetri del veicolo siano puliti e in buono stato. Assicurarsi infine che i tergicristalli posteriori siano sempre in buono stato e funzionino correttamente. Durante la stagione fredda, è importante utilizzare sbrinanti per evitare che il lunotto si appanni.