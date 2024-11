Auto da incubo, non comprare mai questi modelli: passano più tempo in officina che per strada | Ti dissanguano

Ci sono modelli di auto che sembra essere fisse in officina, se stai pensando di acquistarne una, fermati prima che sia troppo tardi.

Quando si acquista una nuova automobile, sono molte le caratteristiche su cui si cerca di indagare per poter compiere la scelta migliore. Attualmente il mercato è talmente vasto poter decidere quale sia la verdura migliore sembra essere veramente molto difficile.

Le grandi case automobilistiche ci propongono una serie di modelli con che si adattano a specifici utilizzi e tipologie di passeggeri. Mentre le famiglie cercano un’auto che sia sufficientemente spaziosa, coloro che viaggiano molto la vogliono comoda, chi la usa in città vuole che sia scattante.

Ma probabilmente ciò su cui si pone ancora maggiore attenzione, è la sicurezza che le automobile offrono ai loro passeggeri, abbinata alla loro efficienza.

Ovviamente non ci si sofferma solo sull’efficienza, solo per quello che riguarda i consumi che, a tutti gli effetti, possono essere ridotti facilmente, scegliendo un’auto che sia in grado di offrire prestazioni eccellenti, ma anche l’affidabilità, il numero di volte che la vettura viene portata in officina.

Non c’è pace per l’industria automobilistica

Come se non fossero sufficienti tutte le problematiche che il mercato automobilistico deve affrontare per via di un netto blocco delle vendite, ci mette lo zampino anche uno studio condotto da Consumer Reports, l’obiettivo di offrire agli mobilissimi un resoconto dettagliato su quelle che sono le automobili che maggiormente finiscono in officina. Considerando l’elevato costo delle vetture moderne, dover poi, lasciare parte dello stipendio al meccanico di sicuro non è la scelta migliore che si possa compiere.

Probabilmente scoprire chi è il primo in classifica per qualcosa che di sicuro non è propriamente un punto a favore, lascerà tutti a bocca aperta. Purtroppo il peggiore in assoluto è quello che possiamo definire come un vero colosso dell’industria automobilistica. Ecco allora le automobili che non dovresti proprio mai comprare.

Se compri queste auto fai l’abbonamento in officina

Purtroppo dobbiamo ammettere che fino ad oggi, non ci sono di certo state notizie lusinghiere su quelli che si sono presentati come i veicoli del futuro, ovvero le automobili elettriche. Proprio uno dei colossi dell’industria, è finito al primo posto nella classifica delle automobili con più guasti. Stiamo parlando di Tesla, il marchio di Elon Musk secondo lo studio TÜV, sarebbe il meno affidabile. In particolare la Model 3 sembra essere la vettura che registra il maggior numero di guasti, tra i 2 e i 3 anni dall’immatricolazione.

A seguire la Tesla ci sono la Ford Mondeo, la Volkswagen SHaran, che presenta guasti tra i 4 e 5 anni, proprio come la BMW Serie 5 e 6.