Mercedes verso la scissione con i team clienti

Toto parla chiaro. Mercedes è intenzionata a cessare l’accordo con almeno un suo team cliente a causa dei costi insostenibili

Problemi in casa Mercedes, non solo per la W13 ma anche finanziari. Toto Wolff ha affermato che la Mercedes potrebbe abbandonare uno dei team clienti, a causa dei bassi margini di profitto nella fornitura delle proprie power unit. La Mercedes attualmente fornisce componenti ad Aston Martin, Williams e McLaren, il che rende i loro motori i più utilizzati nella griglia davanti alla Ferrari, i cui motori sono impiegati da tre team.

Wolff ha rivelato che la Mercedes non sta guadagnando denaro fornendo motori alle tre squadre a causa del limite stabilito dalla FIA per l’importo che possono addebitare ai propri clienti per l’uso dei motori e componenti vari. Il limite di budget in Formula 1 ha preso piede nelle squadre e le misure di riduzione dei costi stanno iniziando a entrare in gioco, con gli effetti che iniziano a farsi sentire. Wolff vuole mantenere quei costi bassi, cercando almeno di andare in pari e ciò significa abbandonare uno o più dei propri clienti.

“Purtroppo, il business del leasing di motori non è avvincente e interessante perché la FIA ha fissato un certo limite che puoi addebitare ai tuoi clienti”, ha detto Wolff al Financial Times. “Preferirei avere sei [auto dei clienti], spingere lo sviluppo il più avanti possibile e poi fare due motori in meno, contando che bisogna anche produrre i due ricambi per ogni squadra. In un mondo ideale, forse ci vedrei più due clienti, quindi in realtà pensiamo di ridimensionare un po’” ha affermato Toto.

Ma Wolff non allude a quale squadra sarà eliminata dalla partnership

Volkswagen ha confermato che Audi e Porsche hanno già iniziato a lavorare su progetti per entrare in Formula 1 dal 2026 e diversi team hanno già discusso con i marchi su una potenziale partnership futura, che il capo del team Red Bull Christian Horner ha descritto come “più che logica”. Anche Williams e Aston Martin hanno confermato di aver parlato con l’Audi, mentre la McLaren ha negato in più occasioni di poter venire accorpata o acquistata dal marchio tedesco, insistendo sul fatto che la squadra non è in vendita.

Per quanto riguarda la Mercedes, i continui problemi con il porpoising della W13 hanno ostacolato i loro recenti progressi (dopo un promettente fine settimana in Spagna) che li ha visti fare un passo indietro a Monaco. Wolff ha ammesso che la loro preoccupazione immediata è rimanere dove sono nel Campionato Costruttori prima di provare a tornare in testa: “Dobbiamo solo tornare indietro [a Barcellona] e consolidare il terzo posto per poi tornare al comando lentamente“.