Mercedes, Toto Wolff ammette: “La W13 non funziona”

Dopo quattro Gan Premi i risultati della Mercedes continuano a non essere quelli sperati. Il team principal Toto Wolff è costretto a interrogarsi sul nuovo concept della W13 e ad ammettere che non funziona

Un altro weekend di gara non all’altezza delle aspettative per la Mercedes, abituata a vincere e a collezionare record su record. Il team di Toto Wolff si trova a 47 punti dalla capolista e a 36 dalla solita rivale, la RedBull. Al momento la conquista di un altro campionato costruttori sembra molto lontana a quasi impossibile, perciò tutto il team è ormai costretto ad ammettere che ci sia un problema di fondo con la W13.

Le nuove vetture si basano sull’aerodinamica dell’effetto suolo, il che significa che il pavimento e i suoi vortici creano il carico aerodinamico che trascina l’auto in pista. Maggiore è il carico aerodinamico, maggiore è la velocità.

Ma mentre la Ferrari, leader del campionato, ha optato per un corpo grosso con “baby bath sidepods”, la Mercedes è andata all’esatto opposto quando ha introdotto zero-pod. Per gli esperti, questo è il problema più grande del team di Brackley, poiché significa che non c’è nulla che aiuta con la rigidità del pavimento.

È necessario trovare una soluzione

“Forse tutto ad un tratto risolveremo il rimbalzo e sbloccheremo più potenziale. Ma è difficile che lo cancelli. Speriamo che venga alla luce presto e poi possiamo iniziare a mettere la nostra attenzione sulla soluzione perché non l’abbiamo ancora trovata”, ha confessato Toto a BBC. “Tutte le cose positive e negative avvengono principalmente sul pavimento, abbiamo idee e concetti interessanti che stiamo esplorando e che devono trovare la loro strada sulla vettura nelle prossime gare”.

In ogni caso l’austriaco non vuole essere troppo precipitoso. La W13 è ancora giovane e alla quarta gara è troppo presto per affermare che tutto il concept sia da buttare: “Non è necessario gettare via le cose buone, ma se ci sono aree fondamentali che non ci permettono di sbloccare il potenziale che crediamo sia nella monoposto, allora bisogna ridurre le perdite“.

Per Wolff la strada è ancora lunga

“Possiamo ridurre le perdite per il prossimo anno solo se capiamo dove abbiamo sbagliato, perché al momento semplicemente non lo sappiamo. Non ancora“.

Per il team principal la strada per trovare una chiave che gli permetta di riportare il suo team in cima alla classifica è tutta in salita. “Abbiamo una direzione per sbloccare il potenziale della vettura, ma al momento non abbiamo la chiave“, ha confessato.

“Se lo avessimo saputo ci avremmo pensato cinque mesi fa. Credevamo che questa fosse la linea di sviluppo che avevamo bisogno di prendere. Quindi è un esercizio piuttosto difficile”.

“Abbiamo solo bisogno di lavorare sodo e fare affidamento sulla scienza e la fisica prima di cadere in una sorta di slancio negativo”, ha poi aggiunto il boss Mercedes in una nota più ottimista.