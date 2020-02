Mercedes sorprende tutti: presentata la nuova livrea 2020

Seguendo le orme della Haas, nemmeno la scuderia tedesca è riuscita ad attendere il giorno della presentazione per svelare la nuova livrea, sorprendendo con qualche tocco di rosso

Il sipario sulla nuova Mercedes si sarebbe dovuto levare questo venerdì, ma l’attesa stava diventando forse insostenibile. Sorprendendo appassionati e tifosi, il team tedesco ha lanciato una bomba sui social network, mandando tutti in visibilio. “A splash of red has crept onto the Silver Arrow”: così sono apparse sui profili social di Mercedes le primissime foto della nuova livrea.

PROTAGONISTI ANCHE FUORI DALLA PISTA

Modificando leggermente le date di presentazione, il team tedesco ha deciso di seguire le orme della Haas e di far vedere in anteprima i colori e la linea della nuova monoposto. Quest’ultima sarà comunque protagonista dell’evento di lancio in programma questo venerdì, ma intanto tutti gli appassionati possono godersi un assaggio del suo inimitabile stile.

I campioni del mondo in carica non hanno perso tempo per attirare l’attenzione, anche se probabilmente lo scopo principale è stato quello di accogliere come si deve il nuovo sponsor. Da quest’anno, infatti, Mercedes sarà affiancata dalla compagnia chimica Ineos. Quest’ultima seguirà il team tedesco per i prossimi cinque anni: il suo brand, come si può vedere dalla livrea stessa, è caratterizzato proprio dal colore rosso, che quest’anno viene accennato sull’alettone anteriore e sulla parte posteriore vicino all’abitacolo del pilota.

Altro dettaglio, mantenuto dalla monoposto dello scorso anno, è la stella rossa dedicata a Niki Lauda, posizionata sul retro della monoposto. Di conseguenza, sebbene non rappresenti qualcosa di rivoluzionario, la nuova livrea è carica per Mercedes di un significato intenso volto a rappresentare la forza del marchio, come ha dichiarato lo stesso Toto Wolff.