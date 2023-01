Mercedes, rivelata la data di presentazione della W14

Nel terno al lotto riguardante le date di presentazione, l’ultima da segnare sul calendario è quella della Mercedes W14

È periodo di annunci questo in cui le squadre di Formula 1 fanno sapere quando presenteranno le nuove monoposto che correranno la stagione del 2023. L’ultima in ordine di tempo è stata la Mercedes che tramite i suoi canali ufficiali ha diffuso la data in cui svelerà il proprio progetto. Il 15 di febbraio sarà infatti il turno della W14. Sulla cui denominazione, partiamo col dire, non c’era alcun dubbio.

2023, we’re going all-in. 🤍💚 15.02.23 W14 E PERFORMANCE Launch 🗓️ pic.twitter.com/BixO716ymj — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 12, 2023

“Siamo entusiasti di confermare la data di lancio della nostra vettura di Formula 1 del 2023, la Mercedes-AMG F1 W13 E Performance. La stagione del team inizierà mercoledì 15 febbraio, con la presentazione della W14 che avverrà mediante uno speciale evento digitale trasmesso in diretta da Silverstone. Forgiata dai numerosi test eseguiti nel 2022 sulla W13 che hanno costretto il team ad affrontare e superare numerose sfide, la W14 pone le basi sulle lezioni apprese lo scorso anno“, questa la comunicazione.

Effettuata non in un giorno a caso, ma nel giorno in cui il suo team principal Toto Wolff compie gli anni. E fissata, fra l’altro, in un altro giorno speciale, quello del venticinquesimo compleanno di George Russell. Per l’inglese si aprirà così la sua seconda annata nella squadra tedesca, sempre affiancato dal connazionale e sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

Dopo le scottanti delusioni dell’anno passato (con una sola vittoria conquistata in Brasile proprio dal ragazzo di King’s Lynn), sulla W14 vengono affidate le speranze della Mercedes di un ritorno alla lotta iridata. L’unica che davvero conta per un team così abituato a vincere, per un pilota che punta a rendere ancora più grandi i suoi numerosi e per un altro pronto a marchiare col suo nome l’albo d’oro.