Mercedes punta gli occhi su Sainz e Bearman

Johnny Herbert, ex pilota di Formula 1, ritiene che Mercedes debba considerare Sainz e Bearman come possibilità per il 2025

Mercedes potrebbe strappare alla Ferrari sia Sainz che Bearman? Secondo Johnny Herbert la scuderia tedesca potrebbe approfittarne. Mercedes ha infatti ancora un sedile libero in vista della stagione 2025 e i candidati non mancano. Il posto rimane tra i più ambiti, ma a Brackley non sembrano avere le idee chiare su un possibile sostituto. Sono tanti i nomi spuntati fuori da inizio stagione, ma nessuno di essi sembrerebbe essere una certezza.

Non si sa chi affiancherà George Russell la prossima stagione, ma uno dei nomi più importanti è sicuramente quello di Fernando Alonso. Lo spagnolo è senza dubbio un pilota esperto, più simile a Hamilton, ma se Mercedes volesse puntare su qualcuno di più giovane si rivolgerebbe ad Andrea Kimi Antonelli. Classe 2006, Antonelli è impegnato nel mondiale di Formula 2, nel quale sta ottenendo risultati incoraggianti. Potremmo vederlo in Formula 1 prima del previsto?

Le parole di Herbert

Uno dei numerosi candidati è Carlos Sainz, che si è visto sottrarre il sedile dallo stesso Lewis Hamilton, il quale lascerà Mercedes dopo ben 12 stagioni. Herbert crede che lo spagnolo potrebbe adattarsi molto bene a Brackley. “Carlos Sainz sarebbe uno dei sostituti a cui la Mercedes dovrebbe guardare. È un pilota solido, affidabile e intelligente, che si adatterebbe molto bene”, ha dichiarato.

L’ex pilota pensa anche che in Germania potrebbero pensare a sottrarre Bearman alla Ferrari. Il diciottenne ha debuttato in Arabia Saudita al volante della Rossa, sostituendo Sainz e dimostrando fin da subito grandissime capacità. “Potrebbero provare a buttarsi su Bearman e gettarlo in una situazione ad alta pressione come quella? Direi di sì”, ha aggiunto. “Ha dimostrato di poter affrontare uno dei sedili soggetti alla più alta pressione della Formula 1, se non il più alto. Ha esordito con la Ferrari e ha affrontato alla grande tutto ciò che gli si è presentato. Sarebbe fantastico vederlo lì“, ha concluso.

Lavinia Masciocchi