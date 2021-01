Mercedes: problemi al motore “risolti” dal Covid

La pandemia di Covid, che nel 2020 ha costretto al rinvio dell’inizio di stagione, sembrerebbe aver concesso tempo prezioso agli uomini Mercedes per risolvere i problemi al motore

L’ex capo ingegnere delle Frecce d’Argento, Andy Cowell, ha parlato dei difetti e delle problematiche riscontrate al motore della W11 durante i test invernali nel 2020, alla soglia dell’avvio di stagione al GP di Australia, poi annullato. Proprio in quel periodo però, la pandemia di Covid-19 è dilagata senza controllo in tutto il mondo, costringendo la Formula 1 a fermarsi e produttori e fabbriche a chiudere per intere settimane. Come riporta Planetf1.com, nonostante la tragicità del momento, in Mercedes sono stati paradossalmente aiutati dal rinvio della stagione a luglio. I problemi al motore della vettura più veloce in pista sembrerebbero infatti essere stati “risolti” dal Covid.

“IL COVID E’ ARRIVATO AL MOMENTO GIUSTO”

Andy Cowell ha dichiarato a Motorsport.com che la tempistica della pandemia è stata perfetta per risolvere i problemi riscontrati alla Power Unit durante i test. “Ad essere onesti, il Covid è arrivato proprio al momento giusto. Avevamo ancora dei seri problemi al motore prima dell’inizio della stagione“, ha sottolineato.

Questo ritardo ha invece permesso alla Mercedes di risolvere tali problemi e continuare a dominare in campionato, fino a vincere il settimo titolo consecutivo. John Owen, chief designer Mercedes, ha ricordato quei momenti: “Il nostro dipartimento High Performance Powertrains aveva appena scoperto un problema persistente ed era ancora alla ricerca di una soluzione. Avevano letteralmente bisogno di un altro giorno, ma quel tempo non c’era più prima dell’​Australia“.

“La stagione non è iniziata lì. Subito dopo, il nostro reparto motori è riuscito a risolvere i problemi principali. Ma avrebbe potuto essere piuttosto doloroso se quella fosse stata la prima gara. Abbiamo avuto un bel po’ di fortuna. Abbiamo quindi portato una nuova specifica del motore in occasione del GP d’Austria, con alcuni aggiornamenti per migliorarne l’affidabilità“, ha concluso.