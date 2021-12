Mercedes mette in moto per la prima volta la nuova W13

La Mercedes ha pubblicato su Twitter un breve filmato che mostra l’accensione della power unit sulla vettura del prossimo anno

“Una nuova era per la Formula 1 comincia esattamente adesso… Ecco che mettiamo in moto per la prima volta la monoposto del 2022: la W13 prende vita”. Recita così il breve testo di accompagnamento al video che la Mercedes ha pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale. Il team di Brackley si è appena confermato campione del mondo tra i costruttori, aggiudicandosi l’ottavo titolo consecutivo. Per la prima volta dall’avvento dell’era ibrida, però, il suo monopolio è stato spezzato, con la sconfitta in extremis nel campionato piloti. La Mercedes W13 sarà dunque l’arma della rivalsa.

LA NUOVA MERCEDES W13 PRENDE VITA

A new era of @F1 starts right here… 👊 Firing up our 2022 F1 car for the first time – the W13 is ALIVE. 🤩 pic.twitter.com/fphuaVp2dI — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 23, 2021

Il filmato condiviso su Twitter, lungo poco meno di un minuto, ci lascia vedere e ascoltare quanto basta, senza rivelare troppo. Alla stregua di un trailer cinematografico, il suo obiettivo è catturare la nostra attenzione e accendere le aspettative in vista del 2022. Le immagini si susseguono con fluidità grazie a un montaggio serrato ma non frenetico. Vediamo i tecnici della Mercedes al lavoro sulla W13 nelle officine di Brackley. Possiamo intuire che la monoposto sia lì, ma non ci viene mai mostrata. C’è un piccolo cameo di Toto Wolff, che appare sorridente in videochiamata sullo schermo di un cellulare. In sottofondo, il sound della power unit.

Col il cambio regolamentare del 2022, vedremo in pista vetture molto diverse da quelle a cui siamo abituati. Per sapere che aspetto avranno, dovremo attendere un paio di mesi, anche se a Silverstone nel luglio scorso abbiamo avuto un’anticipazione. L’obiettivo dichiarato della FIA è quello di incentivare una competizione più aperta, con le nuove monoposto che dovrebbero mettere particolarmente in risalto le capacità dei piloti. Per vedere all’opera la W13 e le sue rivali, l’appuntamento è fissato al 21 febbraio, quando sul circuito del Montmeló cominceranno i test pre-stagionali.