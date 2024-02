Mercedes: gli errori che Toto Wolff dovrà evitare per la prossima stagione

Tra i nomi dei sostituti di Hamilton in Mercedes spunta anche Kimi Antonelli, che inizierà quest’anno la stagione in Formula 2: possibile ingresso in Formula 1 nel 2025?

Dopo l’annuncio di Hamilton in Ferrari nella stagione 2025, Mercedes è alla ricerca di un degno sostituito. Sono numerosi i nomi che stanno fuoriuscendo negli ultimi giorni: tra chi pensa che la soluzione migliore sia Carlos Sainz, che, dopo l’esperienza positiva in Ferrari, potrebbe continuare un percorso solido anche a Brackley, e chi invece pensa a Fernando Alonso.

Il pilota spagnolo ha recentemente ammesso di non aver avuto alcun contatto con Toto Wolff in merito alla proposta d’ingresso in casa Mercedes. Tuttavia, il recente incontro tra il team principal della scuderia tedesca e Flavio Briatore, fa ben sperare per un possibile colloquio a Brackley tra Wolff e Alonso. Vi è però un’altra proposta da tenere in forte considerazione: Kimi Antonelli, pilota della driver accademy tedesca da ben unidici anni.

Kimi Antonelli in Formula 1: sogno o realtà?

Il pilota italiano ha soli diciassette anni fa già molto rumore: i grandi successi nelle categorie minori hanno portato Antonelli ad approdare già in Formula 2 in questa stagione. Se la performance del pilota italiano nella sua prima stagione da rookie darà grandi risultati, Wolff potrebbe pensare ad un approdo in Formula 1 per Antonelli ha soli diciott’anni, per creare una line-up molto interessante.

“Kimi è con la Mercedes da quando aveva 11 anni. Ha frequentato il programma junior e la sua carriera da junior ha avuto molto successo. Penso che la cosa più importante in questa fase sia che si concentri sulla F2. Se iniziamo a fargli girare la testa o a scatenare voci sui media su di lui, ciò non aiuterà la sua campagna in F2. È appena uscito dai kart qualche anno fa e non ha nemmeno 18 anni. Quindi preferirei non iniziare alcuna speculazione sul fatto che Kimi vada in Formula 1 in questa fase” ha recentemente dichiarato a RacingNews365 Toto Wolff, smorzando gli animi dei media e dei tifosi .

L’occasione persa della Mercedes

In passato Max Verstappen stava discutendo con Mercedes per sostenerlo nella sua avanzata nelle diverse categorie. Tuttavia, la Red Bull gli ha offerto un posto in Formula 1 dopo un solo anno di gare nella categoria minore, e l’olandese non ha esitato a far parte del team.

“Max era molto bravo nel kart, era bravo in F3, ed era chiaro che ce n’era uno grande che stava crescendo”, ha detto Wolff in un episodio del podcast Beyond The Grid . “Abbiamo parlato con loro nelle fasi iniziali ed è stata una bella discussione con Jos e anche con Max coinvolti. Ma era chiaro che non potevamo dargli un posto perché avevamo Nico e Lewis. Volevamo offrirgli supporto in F2, ma dal momento che la Red Bull è stata in grado di offrirgli il posto in Toro Rosso ai tempi , ha portato Max sul sedile” ha concluso. Il percorso di Verstappen è ormai noto a tutti, e Wolff dovrebbe dunque attenzionare il percorso di Antonelli in Formula 2 e preoccuparsi dei suoi rivali, che potrebbero regalargli magari, scenari inaspettati