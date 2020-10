Mercedes e AMG rafforzeranno il loro legame nel 2021

La Mercedes ha annunciato la volontà di rafforzare i suoi rapporti AMG a partire dal 2021.

Recentemente Ola Kallenius, CEO Mercedes, ha riconfermato il suo interesse per la Formula 1, annunciando anche una svolta nei rapporti con alcuni partner. In particolare, il nuovo piano strategico prevede un’ampia crescita per i marchi AMG, Maybach, EQ e G. In particolare, durante la conferenza, i vertici hanno sottolineato come il rapporto tra Mercedes e AMG si rafforzerà a partire dal 2021.

Dall’anno prossimo, il logo AMG avrà una maggior visibilità sulle vetture di Formula 1; e le due aziende cercheranno di supportare e creare una miglior cooperazione tra loro. Lo scopo è quello di permettere il trasferimento tecnologico dalla Categoria Regina a quella stradale. La vettura da strada Project One, che verrà rilascia alla fine del prossimo anno, può essere considerata un esempio dei futuri risultati. L’auto sarà dotata di un motore ibrido Formula 1 turbo, capace di erogare quasi 1000 cavalli di potenza e di raggiungere i 200 km/h in meno di 6 secondi.

“SFRUTTEREMO LA TECNOLOGIA SVILUPPATA IN FORMULA 1”

Kallenius ha così spiegato: “Useremo lo sviluppo tecnologico della Formula 1 per alte prestazioni con l’ibrido e in futuro svilupperemo altre eccitanti tecnologie che poi useremo sulle auto AMG. Con Project One stiamo portando un motore di Formula 1 sulle vetture da strada. Per noi è naturale sfruttare ancora di più la Formula 1 per AMG in futuro”.

Mercedes ha poi sottolineato di riuscirea vedere il valore che la Formula 1 riveste nella sfida tecnica che si stanno prefiggendo per il futuro. Infatti, numerosi motoristi che lavorano per il team potrebbero essere coinvolti nella progettazione dei motori AMG, diventandone protagonisti grazie alla loro esperienza. Inoltre, investiranno molto anche nella tecnologia elettrica, che verrà presentata insieme a nuovi modelli. La volontà è infatti quella di costruire un veicolo elettrico con un’autonomia di gran lunga maggiore rispetto a quella possibile con le attuali batterie.