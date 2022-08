Mercedes, 2023: confermeranno il design zero-pods?

Per il design della vettura 2023 ci sono ancora tanti dubbi in Mercedes. Anche il team principal Toto Wolff mostra le sue perplessità: mantenere il concept attuale o prendere una nuova direzione per la prossima stagione?

In casa Mercedes sono cominciate, a detta di Wolff, le discussioni sul design della vettura 2023. La stagione in corso vede il team della stella d’argento cercare ancora di comprendere la W13, una monoposto alquanto incostante, in qualifica così come in gara. Il design cosidetto zero-pods presentato a Marzo è apparso rivoluzionario: prese d’aria di forma stretta e alta, ingombro totale delle pance molto ridotto.

Tuttavia, proprio la Mercedes è la vettura che più di tutte quest’anno ha sofferto i fenomeni di porpoising e bottoming in quanto sembra raggiungere le massime prestazioni solo quando la vettura è molto vicina al suolo. Sebbene, siano state introdotte delle modifiche per limitare i sobbalzi, la squadra continua a non vincere in questa stagione rimanendo indietro rispetto a Red Bull e Ferrari in termini di prestazioni. Quindi, a fronte di quanto avvenuto in questa stagione ormai giunta quasi al termine, se la Mercedes vuole fare la differenza nel 2023, dovrà iniziare a definire una direzione.

Dal momento che non è stato ancora compreso ciò che non va nella vettura del 2022, risulta difficile stabilire cosa mantenere e cosa no nell’assetto del prossimo anno. “Qualsiasi cosa decideremo per il prossimo anno dovrà essere valutata con attenzione, perché chiaramente i nostri dati non sono correlati alla realtà. Abbiamo forti oscillazioni nelle prestazioni che non riusciamo a controllare”, ha dichiarato Wolff.

Il team principal ha poi aggiunto: “In questo momento non possiamo essere certi che prendere una decisione per il prossimo anno, qualunque essa sia, come cambiare radicalmente il concept, sia la migliore da seguire”. Pertanto, è evidente che la squadra potrebbe mantenere il concept come no e fare quindi un atto di fede verso una direzione del tutto nuova con la consapevolezza di non sapere ciò verso cui si va incontro.

La questione budget cup…

In questo contesto un grande nodo è rappresentato dal budget cup. Infatti, vi è un tetto massimo di spese fissato dal regolamento che obbliga le squadre a rispettare un limite e che, in quest’annata, è pari a 140 milioni di dollari. Questo ha comportato per il team l’obbligo di destreggiarsi tra i vincoli finanziari. “L’introduzione del budget cap ha centrato in pieno l’obiettivo. È quello che volevano: ottenere che i grandi team non buttassero via i soldi“, ha aggiunto il tedesco.

Wolff è consapevole che un cambiamento di design per la Mercedes andrebbe ben oltre la semplice modifica dei sidepods. E’ una situazione molto difficile quest’anno proprio perché, dovendo rispettare il budget, non è possibile provare idee radicalmente diverse e fare nuovi test ogni volta, ma occorre limitarsi. Inoltre, sempre per lo stesso motivo, non è possibile introdurre un nuovo telaio. Difatti, il team si sta maggiormente concentrando sul valutare quelle parti della vetture che attualmente danno più problemi. E’ bene quindi che Mercedes valuti tutti questi fattori se non vuol vedere anche la stagione 2023 andare in fumo.