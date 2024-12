Mercato auto, questo marchio si sta mangiando tutta la torta | Agli altri rimangono solo le briciole

Un marchio si sta mangiando tutto il mercato automobilistico, agli altri lascia veramente ben poco. Ecco di chi si tratta.

Il mercato automobilistico è un campo pieno di insidie. Il lancio di queste auto elettriche, che dovrebbero rivoluzionare il mondo della viabilità, sta creando un poco scompiglio all’interno delle case di maggiore spicco.

Le aziende di maggiore spessore del mondo intero, stanno trovando non proprio problematiche ad affrontare questo cambiamento che sta mettendo in difficoltà veramente tutti. Sono piuttosto recenti le parole di Toyota, che ha dovuto ridimensionare le sue aspettative per il futuro.

Purtroppo la diffidenza degli automobilisti, unita ai prezzi fin troppo elevati delle nuove automobili elettriche, hanno creato un mix veramente fenomenale per ridurre le vendite delle auto. Ma sembra che in questo marasma qualcuno riesca ancora a nuotare e a restare a galla.

Quindi, nonostante ci siano dei marchi nettamente in perdita, ce n’è uno che si sta divorando la più grande fetta di mercato.

Cosa ci si aspetta dal futuro

In realtà, probabilmente nemmeno le case automobilistiche sanno cosa ci si debba aspettare dal futuro. Con tutte le novità a cui abbiamo assistito. riuscire a comprendere quale sarà la strada che seguirà il mercato delle automobili, sembra essere veramente impossibile. Attualmente la realtà è che dei case cinesi si stanno prendendo buona parte del mercato, questo grazie a: dei prezzi veramente convenienti, un’elettronica avanzata e un aspetto gradevole. Per quello che riguarda gli altri colossi, qualcuno di loro sta cercando un’alternativa al motore elettrico, e sembra trovarlo in carburanti Green.

Nel frattempo, ciò a cui si sta assistendo è una netta supremazia di un marchio rispetto a tutti gli altri. A spiegarcelo perfettamente e questo grafico che ci arriva dalle pagine Facebook e che ci permette di comprendere che se le altre case automobilistiche non riusciranno a sfondare il muro di diffidenza che si è venuto a creare per loro si metterà veramente male.

È proprio lei la padrona del mondo delle automobili

Ebbene sì, il mercato automobilistico è stato conquistato in buona parte da Tesla. L’azienda con a capo Elon Musk, sa letteralmente divorando tutti i guadagni che invece potevano essere divisi tra le varie case automobilistiche.

In questo quadro ad avere la peggio sembrano essere Toyota, a cui abbiamo già accennato in precedenza e che ha dovuto ridurre e non di poco le aspettative per gli anni futuri, Ferrari, Suzuki, Honda, Kia e ovviamente anche Stellantis. Il gruppo in cui è presente anche la Fiat sta accusando e non poco questa crisi del mercato automobilistico che l’ha portata addirittura a chiudere alcuni stabilimenti. Insomma, per loro non si prospetta un futuro eroso, differenza di quello che succede per Tesla.