Farmaci al volante: smetti di assumere quelli appartenenti a questa fascia | Col nuovo cds o guidi o ti curi

Se vi mettete al volante non assumente questi farmaci appartenenti a questa fascia, in quanto il nuovo Codice della Strada parla chiaro: se guidate, dite addio alla patente.

Il nuovo Codice della Strada è ufficiale già da diversi giorni ormai e con esso sono arrivate le prime multe e soprattutto i primi interrogativi in merito a cosa bisogna sapere per evitare di salutare la patente senza sapere neanche il perché.

Sono molte le novità, anche se alla fine è tutta una questione di buon senso e di approfondimento di quelle norme che sono sempre state presenti nei vari decreti, semplicemente molte sono state aggiornate ai tempi recenti, come per esempio l’introduzione dei monopattini.

In merito all’assunzione dei farmaci prima di mettersi al volante, se appartengono a questa fascia, con il nuovo cds dovrete fare attenzione, in quanto o guidate o vi curate.

Come avviene il nuovo test tossicologico

Il nuovo Codice della Strada, ha introdotto svariate novità in merito alle sanzioni previste per particolari infrazioni, tra queste, la guida in stato di ebbrezza e sostanze stupefacenti. In merito a quest’ultimo punto, con l’introduzione della legge 177/2024, gli agenti attraverso un precursore o di un test salivare, possono dimostrare la positività a tali sostanze, senza più l’obbligo di dimostrare anche un’alterazione psicofisica che ne compromette la guida.

Qualora il test fosse positivo o comunque gli agenti ritenessero che il soggetto alla guida sia sotto l’effetto di qualche sostanza, possono procedere al controllo più specifico mediante un test di laboratorio. In caso di positività, il guidatore sarà sottoposto alle varie sanzioni che vanno dalla multa, alla sospensione della patente fino al carcere. Il discorso si fa più complesso, qualora l’autista avesse assunto particolari farmaci prima di mettersi alla guida, scopriamoli insieme.

Non assumente questi farmaci se vi mettete al volante

Se pensate di mettervi al volante dopo aver assunto questa fascia di farmaci, fate attenzione perché il nuovo Codice della Strada non perdona e rischierete di ricevere le stesse sanzioni di chi viene pizzicato a guidare sotto l’effetto di stupefacenti. Stiamo parlando dei farmaci con al loro interno le benzodiazepine, i quali faranno risultare i test come positivo. Nei prossimi giorni, come leggiamo su FanPage, dovrebbe essere rilasciata una circolare che farà più chiarezza in questo senso, con un elenco dei farmaci banditi prima di mettersi alla guida.

Anche perché il test potrebbe rilevare falsi positivi anche con farmaci contenenti paracetamolo, ibuprofene e altri farmaci da banco. In attesa di chiarimenti in merito, parlatene con il vostro medico curante ed evitate di guidare, dopo aver assunto tutti quei farmaci che come effetto collaterale presentano stato di sonnolenza e che potrebbero rallentare i vostri riflessi.