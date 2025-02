Meccanico gela il mondo: non rivolgerti mai con queste parole o ti caricano il doppio in fattura

I prezzi delle riparazioni in officina possono essere molto cari, ma secondo le rivelazioni di un meccanico ecco cosa non dire per non veder alzare i costi

Secondo il meccanico David Long, intervistato dalla nota rivista specializzata online “elconfidencial.com“, ci sono alcune espressioni o comportamenti in officina che possono influenzare il prezzo finale del servizio.

Sebbene l’intenzione del cliente sia quella di collaborare o supervisionare il lavoro, alcune frasi possono essere interpretate come una mancanza di fiducia o un tentativo di dettare come dovrebbe essere eseguita la riparazione.

Il meccanico, conosciuto nel settore delle riparazioni automobilistiche in officina come Car Wizard, ha condiviso in un video una serie di consigli su cosa non dire mai a un professionista dell’auto se si vuole evitare un aumento del conto finale.

Uno degli errori più comuni menzionati da Long è cercare di spiegare al meccanico come smontare una parte specifica del veicolo. «Se prendi il telefono e parlando col meccanico dici: “Ho letto che devi rimuovere il radiatore, voglio che tu lo faccia in questo ordine”, il meccanico non discuterà con te», spiega l’esperto nel video di YouTube.

Effetto boomerang

Aggiunge però che tali consigli possono ritorcersi contro. «Nella sua mente infatti potrebbe passare questo pensiero: “Posso farlo molto più velocemente, ma dal momento che vuoi dirmi come fare il mio lavoro, sarò felice di farti pagare per rimuovere tutti questi pezzi in più”. Long sottolinea che i professionisti hanno sufficiente esperienza per svolgere questi lavori in modo efficiente e che tali suggerimenti potrebbero allungare inutilmente il processo.

Un’altra pratica che il meccanico sconsiglia è quella di chiedere di essere presenti mentre viene eseguita la riparazione . «Ci sono state persone che mi hanno chiesto: “Posso venire in negozio e vedere come lavorate?” Innanzitutto, dimostra che non si fidano di me, che vogliono vedermi fare il lavoro».

Segnali di sfiducia

Long sottolinea che questo atteggiamento può essere percepito dai professionisti come un segno di sfiducia e compromettere il rapporto con il cliente. «Il meccanico avrà probabilmente già fatto il lavoro molte volte, qualunque cosa sia, ma il cliente dice: “Penso che sia la prima volta che lo fai e non sai cosa stai facendo”».

Per evitare malintesi e garantire un servizio efficiente, Long consiglia di lasciare che i meccanici svolgano il loro lavoro senza interruzioni e di affidarsi alla loro esperienza. Consiglia inoltre di richiedere un preventivo dettagliato prima di iniziare qualsiasi riparazione, per evitare sorprese nella fattura finale.